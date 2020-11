Société Étang-Salé: Des citoyens disent non à l'abattage des arbres du Bassin Pirogue

À l'appel du groupe éco-citoyen Touch Pa Nout Pié Dbwa, près de 150 personnes se sont réunies ce dimanche 1er novembre devant les arbres du Bassin Pirogue à l'Étang-Salé. Ces derniers sont menacés d'abattage par la Civis dans le cadre du projet d'aménagement du front de mer souhaité par la municipalité, au grand regret du collectif, qui souhaite échanger avec l'aménageur et le service espace vert de la ville pour discuter des aménagements prévus "sans couper le patrimoine végétal de la Réunion". Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 10:04 | Lu 623 fois

Dimanche 1er novembre a eu lieu un rassemblement citoyen devant les arbres du Bassin Pirogue d'Etang Salé que la CIVIS et la mairie prévoient en partie d'abattre dans le cadre de leur projet d'aménagement du front de mer.



146 personnes de tous âges ont manifesté la volonté de défendre ces arbres dont le banian planté en 1977. Si le maire a annoncé que ce dernier ne serait pas abattu, il a néanmoins précisé qu'une « mise en forme » serait nécessaire. Qu'est ce que cela veut dire ? En langage d'élu réunionnais ca se traduit bien trop souvent par un élagage féroce ne laissant que peu de chances à l'arbre...



Les citoyens réunis autour de TOUCH PA NOUT PIE DBWA, un groupe éco-citoyens chargé de la surveillance de notre nature, nos arbres, nos animaux et le respect de notre écosystème et de sa biodiversité, souhaitent l'engagement écrit du maire qu'aucun des arbres de cette place ne sera abattu. Nous sommes disposés à échanger avec l'aménageur et le service espace vert de la ville, sur les modifications des aménagements prévus car il doit être possible de rénover cette place sans couper le patrimoine végétal de la Réunion.



Une pétition déjà signée par plusieurs centaines de personnes a été créée en ce sens : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/touch-pa-nout-pie-bwa/112749



L'objectif de Touch pa nout Pié d'bwa est de faire de chacun d'entre nous un "éco-garde face à la catastrophe humaine qui menace nos arbres régit de façon écocide et génocidaire.



Nous souhaitons conserver notre patrimoine nature, nos arbres et transmettre notre culture et notre Histoire aux générations futures sur l'importance et la connaissance des arbres.



Touch pa nout Pié d'bwa demande un droit de regard aux communes et collectivités sur les décisions d'abattage et des plantations des arbres sur notre territoire. En concertation avec les structures environnementales déjà existantes, être actif et réactif face au devenir de nos arbres, par des actions concrètes de surveillance et d'alerte.



Accompagner toutes les initiatives citoyennes pour la préservation, la conservation la plantation et la défense des arbres en conscience. Ensemble nous nous engageons à protéger, conserver, planter et semer ensemble la graine du bon sens dans le respect du vivant.



On invite toutes les réunionnaises et réunionnais soucieux de défendre la biodiversité à nous contacter sur touchpanoutpiedbwa@gmail.com













