Etang-Salé : Dénonçant des "tentatives de manœuvres", Gilles Leperlier fait une "mise au point"

Le communiqué :



A défaut d’une campagne propre, basée sur la confrontation des idées, nous assistons ces derniers jours à des tentatives de manœuvres.



A ce sujet, nous établissons une mise au point.



Notre liste, comme toutes les autres, a été validée par arrêté préfectoral en date du 4 février 2022.



Si l’inéligibilité de qui que ce soit est avérée, conformément à la législation, le conseiller concerné sera remplacé par celui qui le suit sur la liste.



Par ailleurs, l’ensemble des procédures ont été respectées dont la signature de la déclaration de candidature par l’ensemble des colistiers qui vaut légalement engagement, malgré les éventuelles tentatives avortées ou réussies, de pression et d’intimidation déployées a posteriori, par une tierce personne.



Nous continuons donc sereinement cette belle campagne, continuons à aller sur le terrain, porter notre nouvelle offre politique, crédible, respectueuse des uns et des autres.



Plus que jamais nous sommes déterminés à convaincre, sur la base de notre projet, le plus grand nombre d’Etang-Saléennes et Etang-Saléens, celles et ceux qui sont appelés à se prononcer sur l’avenir de notre belle commune.



Nous regrettons le choix de nos adversaires de préférer jouer la carte de l’animation politique au lieu du débat d’idées. En effet, nous sommes les seuls à avoir accepté de participer à un débat médiatisé, dans le cadre de l’exercice démocratique.



Nul doute que les électrices et les électeurs de l’Etang-Salé sauront tirer toutes les leçons des postures des uns et des autres.