A la Une . Etang-Salé : Choc frontal entre un motard et un cycliste

Un accident s'est produit sur l'ancienne Route nationale de L'Etang-Salé vers 14 heures. Une moto et un vélo sont entrés en collision. Les sapeurs-pompiers et les médecins du SMUR ont été mobilisés. Les deux victimes ont été évacués à l'hôpital. Le cycliste a été plus gravement touché. Par NP - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 16:13