Etang-Salé : Amende salée pour un pêcheur de zourit

L’homme a été pris en flagrant délit dans les limites de la Réserve marine, un jour durant lequel la pêche au poulpe de récif est interdite. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 17 Février 2021 à 09:17 | Lu 1661 fois

Les gardes ont surpris Jean-Pierre alors qu’il pêchait avec un pic dans l’eau le 17 juin 2019. La pêche traditionnelle à l’intérieur de la Réserve naturelle nationale marine de La Réunion est réglementée pour des enjeux de sauvegarde de la ressource.



Pas de civet en vue pour le pêcheur. Le zourit devait lui servir d'appât pour pêcher un autre mets très apprécié sur nos tables, cette fois-ci préparé en cari, le macabit. "Il est question de sauvegarde pour les générations futures", rappelle ce mardi le parquet.



Pour la défense du prévenu, son avocate Me Delphine Savigny s’est opposée au fait "d’imputer l’état des mers à des petits pêcheurs".



Le tribunal a finalement suivi les réquisitions du parquet et condamné Jean-Pierre à 500 euros d’amende, 5 ans d’interdiction d’activité sociale en lien avec la pêche et au retrait de son autorisation de pêche durant 1 an.





