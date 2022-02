A la Une . Étang-Salé : Abîmé par la vie, il craque une fois et se retrouve condamné

Un homme porteur de handicaps s’est retrouvé à la barre du tribunal après une course poursuite dans les rues de L’Étang-Salé avec les gendarmes. L’homme avait cessé son traitement et a totalement perdu le contrôle de ses nerfs un jour de février 2021. Sans casier judiciaire faisait état, avant aujourd’hui, de 8 délits en plus de ses deux contraventions. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 15:58

Louis* a dû surmonter des épreuves auxquelles bien peu auraient résisté. À l’âge de 4 ans, un accident sur la voie publique provoque une paralysie du côté droit. Un an après, il commence à avoir des problèmes d’épilepsie. Des handicaps qui lui ont valu des quolibets toute sa vie, "surtout des femmes", précise-t-il.



En vieillissant, il développe d’autres pathologies en plus d’une addiction à l’alcool. Il développe de nombreux troubles obsessionnels et compulsifs (TOC) et une bipolarité. Des troubles totalement sous contrôle lorsqu’il prend son traitement. Malheureusement, Louis a cessé de le suivre après le départ de sa femme et de ses deux enfants.



Fin du traitement = début des problèmes



Un premier fait se produit le 19 janvier 2021, alors qu’il est dans un bar PMU. Il vient de remporter 1500 euros et souhaite récupérer ses gains. Le gérant lui indique qu’il n’a pas la somme en liquide et lui propose une partie de l’argent avec des bons à jouer. Louis va alors s’emporter et donner un coup de coude dans la vitrine, ce qui provoque une fissure.



Le 10 février, tout va basculer. Le quarantenaire se rend au supermarché avec un accompagnateur. Étant porteur de handicaps, le gérant l’autorise à passer par un accès loin de la file d’attente causée par les mesures sanitaires. Le vigile va refuser de laisser passer son accompagnateur, ce qui va plonger Louis dans une colère noire.



Il va menacer l’agent de sécurité avant de lui cracher dessus. Il quitte le supermarché en voiture. Lorsqu’il voit les gendarmes arriver, il comprend que c’est pour ce qui vient de se passer mais ne réalise pas que les gendarmes ne savent pas encore qu’il en est l’auteur. Il va alors partir en trombe avec sa voiture, ce qui va attirer l’attention des militaires qui le prennent en chasse.



Ceux-ci ont bien du mal à le suivre à la vitesse à laquelle il roule dans les rues de la ville. Il va d’ailleurs perdre le contrôle et percute une voiture devant lui, qui s’encastre à son tour dans la suivante. Il opposera une forte résistance à son interpellation et ira jusqu’à cracher sur un gendarme.



"Il n’a pas été aidé par la vie"



À la barre du tribunal de Saint-Pierre, il reconnaît tous les faits. "Je n’ai pas maîtrisé mes émotions", explique-t-il face au juge. Il ajoute qu’il a cessé son traitement et qu’il n’a pas su se contrôler. L’expertise psychiatrique a conclu que le prévenu a un niveau de dangerosité modeste, totalement curable et réadaptable.



Un avis que ne partage pas le ministère public qui estime que sa dangerosité est bien présente lorsqu’il y a une rupture de soins. "Ce n’est pas simplement un délit de fuite, il y a un refus d’obtempérer et une mise en danger de la vie d’autrui", ajoute la procureure.



Le bâtonnier Norman Omarjee va au contraire s’attacher à démontrer la résilience de son client. "C’est un exploit qu’il ne se soit pas retrouvé avant devant le tribunal. Il a été victime d’escroqueries à plusieurs reprises dans sa vie. Il a toujours surmonté ces épreuves et a toujours travaillé malgré son handicap. Lorsque sa femme le quitte, tout bascule. Il s’agit d’un évènement unique dans une vie bien remplie. Il n’a pas été aidé par la vie".



Il est reconnu coupable de tous les faits et est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il a une obligation de soins, voit son permis suspendu 2 mois, doit payer les contraventions et indemniser une victime à hauteur de 500 euros pour le préjudice.



