A la Une .. Etang-Salé : Un concessionnaire automobile piégé pour achat de voix

Les faits se sont produits durant la dernière campagne pour les Départementales. L'homme, soutien de Jean-Claude Lacouture, a été confondu par un enregistrement remis à Mathieu Hoarau. Par PB - Publié le Vendredi 7 Juillet 2023 à 11:29





Les faits se sont produits durant la campagne pour les Départementales de 2021. Le contentieux sur la réélection de Jean-Claude Lacouture à la tête de la ville de l'Etang Salé est toujours en cours. Le maire



La candidate de “la Voix du citoyen” porte plainte à la veille du premier tour, le 19 juin 2021, pour achat de voix. Un enregistrement réalisé deux jours plus tôt est également remis. Le fichier audio laisse entendre qu'un concessionnaire automobile, Henri Toupin, promet à une personne de lui présenter le maire pour l'aider à développer son projet agricole en échange d'un vote pour le candidat au prochain scrutin.



Les deux hommes se sont rencontrés devant un bar. Henri Toupin appelait ce jour-là à voter pour Lacouture allant même jusqu'à proposer des avantages en contrepartie. L'homme de l'enregistrement a ainsi bénéficié d'un prêt à titre gracieux d'un véhicule durant un week-end.



“Le pacte social républicain” piétiné



Le concessionnaire reconnait, avoir été actif dans cette campagne pour les Départementales, et avoir voulu aider le candidat Lacouture. Une aide sans contrepartie offerte par Jean-Claude Lacouture assure-t-il lorsqu'il a été entendu. L'élu nie toute implication et connaissance des méthodes de son militant.



Pour Me Alain Antoine, conseil de Louise Simbaye constituée partie civile, ce dossier illustre une nouvel fois comment le “clan Lacouture” piétine “le pacte social républicain”.



Pour ces faits de “sollicitation ou agrément de don ou promesse pour influencer un vote”, 4 mois de sursis, 1.000 euros d'amende, 3 ans d'inéligibilité et l'obligation de suivre un stage de citoyenneté ont été requis à l'encontre d' Henri Toupin, seul acteur dans cette affaire a avoir été poursuivi. L'enquête n'a ainsi pas permis de démontrer la participation de Jean-Claude Lacouture. Quand à l'homme qui a accepté le don, il aurait pu faire l'objet de poursuites, dénonce l'avocat d'Henri Toupin. Ce dernier est d'ailleurs celui qui serait à l'origine de l'enregistrement. Pour Me Gislain Chung To Sang, “un stratagème a été mis en place puisque le lien entre l'équipe de Mathieu Hoarau et celui qui a enregistré a été établi”.



Le délibéré est attendu pour le 14 août prochain.



