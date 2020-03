Etablissements scolaires fermés : Le ministre explique comment les élèves vont continuer à travailler

Les élèves réunionnais, qui auraient duû reprendre le chemin des classes le lundi 23 mars, vont donc rester chez eux à la suite des décisions prises par Emmanuel Macron pour lutter contre l'expansion de l'épidémie de coronavirus.



Jean-Michel Blanquer a insisté aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, sur le fait que "cette période n'est pas une période de vacances, mais une période durant laquelle nous travaillerons différemment. Cette décision peut entraîner des difficultés dans l'organisation des familles. Nous ne devons pas exposer des personnes fragiles à la présence des enfants, qui peuvent porter le virus sans avoir de symptôme", a déclaré le ministre.



Jean-Michel Blanquer a décrit les deux piliers de cette nouvelle forme d'enseignement qui sera très largement à distance, mais comprendra aussi une présence dans les établissements :



Les établissements resteront ouverts



Premier pilier : les établissements vont rester ouverts en tant que bâtiments pour accueillir les équipes qui vont assurer une permanence pédagogique, à la fois présentielle et par téléphone, notamment pour informer les familles.



Cela permettra aussi d'offrir aux professeurs des ressources pour tenir leurs enseignements à distance. "Il va de soi que les professeurs qui ont un problème de garde d'enfants ou de santé resteront chez eux et pourront faire du télétravail", a précisé le ministre.



Des personnels seront également présents dans les établissements pour accueillir les enfants des personnes absolument nécessaires à la gestion de la crise, comme ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les cliniques, les structures de soins, les cellules de crise des ARS, les maisons de retraite. Ce dispositif est prévu pour ceux qui n'ont "aucune autre alternative de garde". "J'en appelle au civisme de chacun", a déclaré le ministre.



Un enseignement à distance



Second pilier : un enseignement à distance sera assuré par les équipes pédagogiques, notamment les enseignants.



Cela passera par des courriels, les Environnements numériques de travail (ENT) qui existent déjà et qui assurent le contact entre enseignants et élèves, notamment dans le second degré, et aussi le site internet "La classe à la maison" du Cned.



"Ce site internet a déjà eu 220.000 inscriptions ces dernières heures", a déclaré le ministre. Les familles sont informées des modalités d'inscription par mail ou par téléphone. Ce service offre des "progressions pédagogiques" de la première année de maternelle à la dernière année de lycée, mais aussi des classes virtuelles, où l'on voit l'enseignant.



Pour les élèves dont les familles ne disposeraient pas des moyens numériques nécessaires, des prêts de matériel pourront avoir lieu.



"Il y a aussi les moyens audiovisuels à travers une plateforme, l'UMNI, qui propose des contenus éducatifs aux enfants".



À partir du 23 mars, une émission quotidienne de 50 minutes pour les 8-12 ans aura lieu en fin de matinée. Radios, télévisions mais aussi journaux participeront à "faire une nation éducative".



Quelles solutions pour le Baccalauréat et le Brevet des collèges ?



Le ministre n'a pas donné de détails. Il s'est contenté de dire que "quelles que soient les circonstances, nous aurons des solutions. Nous parerons à toutes les éventualités. Il y a des scénarios, mais je ne veux pas encore en parler. C'est pareil pour les examens et concours".