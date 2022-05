Courrier des lecteurs Et voici le NUPES show....

Par Alain Nivet - Publié le Lundi 16 Mai 2022 à 10:12

Certains se souviennent de cette série télévisée : le Muppets show. Mélenchon, grand amateur de blagues, et grand comique devant l'éternel, nous la ressert sous une nouvelle forme : le NUPES show ., Qu'est ce que le NUPES show ? Un zembrocal composé de ce qu'il reste dans le frigo.c'est à dire des restes de la Gauche .PS, EELV, etc...... Et dans le rôle de Kermit la grenouille Mélenchon himself., Vous savez , la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf ? Le premier ministre non élu que le Monde nous envie ! Mais voilà ! A vouloir trop en faire, Méluche et sa cour découvrent ce qu' être diabolisé . Ou l'arroseur arrosé. Kermit, à force d'avoir diabolisé Marine Le Pen, prend en pleine poire le retour du boomerang . Kermit subit l'acharnement de la presse de droite. La France se réveille ! Je suis impatient de voir le prochain épisode de la série.