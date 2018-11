A la Une ... Et une taxe de plus bientôt... Sur les poubelles, cette fois !

Quelques communes pilotes l'ont déjà mise en place avec plus ou moins de succès.



Jusqu'à maintenant, quasiment partout en France, et partout à la Réunion, la taxe d'enlèvement est calculée sur la base de la valeur locative du logement, et ne tient donc pas compte du volume des déchets ni du service effectivement rendu par la collectivité.



Des millions de foyers ont donc presque oublié qu'ils payaient pour leurs poubelles. Et ce service est loin d'être gratuit. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la ligne "Taxe d'enlèvement des ordures ménagères" sur votre feuille de taxe foncière.



Mais voilà... Le gouvernement a fait voter la loi sur la transition énergétique qui prévoit de faire passer de 5 millions aujourd'hui à 25 millions en 2025 le nombre de Français qui ne payent pas leur taxe en fonction de la valeur locative de leur logement, mais en fonction du nombre de fois où leur poubelle est ramassée et de leur poids.



Leurs poubelles sont équipées de puces intelligentes qui calculent tout automatiquement.



Problème : ce système coûte bien plus cher que l'ancien... Pas question cependant pour le gouvernement de déclencher une guerre des poubelles, après celle des gilets jaunes déjà remontés de payer trop de taxes. L'État a donc prévu de mettre la main à la poche : le projet de budget pour 2019 actuellement en discussion prévoit notamment de réduire pendant cinq ans, de 8% à 3%, les frais prélevés par le Trésor public pour la collecte de la taxe foncière. Ce qui permettrait aux collectivités de financer les investissements nécessaires à cette petite révolution...



Mais tout ne sera peut-être pas aussi simple qu'il l'espère. On a bien vu comment les maires ont détourné la soi-disant suppression de la taxe d'habitation pour être en droit de craindre qu'ils ne trouvent un moyen de nous faire supporter malgré tout cette augmentation !



Restera toujours la possibilité de frauder : soit en allant verser ses déchets dans la poubelle du voisin, soit en le faisant dans les poubelles publiques... Pierrot Dupuy Lu 1002 fois





