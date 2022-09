A la Une . Et si vous deveniez "agent de vidage de corbeilles à papier" dans une collectivité ?

Vous en rêviez ? La fonction publique territoriale l'a fait. Voici le poste d'"agent de vidage de corbeilles à papier"... Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 12:20

Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis ce matin. Un petit malin a mis la main sur une perle sur le site de la fonction publique qui annonce que la CINOR recrute un "agent en vidage de corbeilles à papier" (voir capture d'écran).



Tout de suite, les moukatages ont fusé. Et ça se comprend vu l'intitulé du poste.



Renseignements pris, il ne s'agit pas d'une plaisanterie d'un esprit facétieux. Le poste existe bel et bien. Il y aurait même des centaines dans l'ile.



Il s'agit en fait de tous ces agents chargés de vider les corbeilles que l'on trouve dans les sites touristiques, comme à Bois Madame à Sainte-Marie par exemple, sur le territoire de la CINOR.



Des postes essentiels dont il serait bien malvenu de se moquer.



