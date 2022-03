Et si on regardait “Le sel de nos nuits”?

L’association Grandi Ansanm propose aux parents et futurs parents la projection gratuite/débat du film “Le Sel de nos nuits” réalisé par Bertrand LECLIPTEUX le vendredi 4 mars à 9h à la Maison de la Citoyenneté de Plateau Caillou. Les places sont limitées et le pass vaccinal est obligatoire. Pour les inscriptions, composez le 0693 86 68 75. Retrouvez plus d’informations sur https://sebastiencalvez.com/le-sel-de-nos-nuits Et ce bébé, il fait ses nuits maintenant ? Quel parent n’a pas été confronté à cette question ? Et puis, ça veut dire quoi « faire ses nuits » à une semaine, à un mois, à six mois, à deux ans ? Les bébés ne dorment pas comme les adultes. Leur sommeil est entrecoupé de nombreux réveils et ça donne bien du fil à retordre à leurs parents ! Bien souvent, des méthodes d’éducation au sommeil consistant à laisser un bébé pleurer jusqu’à ce qu’il s’endorme sont préconisées. Toutefois, de nombreux parents et experts de la petite enfance remettent en question le caractère inoffensif de ces méthodes. De plus en plus de parents choisissent d’accompagner les petits durant leurs réveils nocturnes des mois durant, voire des années. Le sel de nos nuits est un film documentaire qui met en avant les alternatives bienveillantes au « laisser pleurer » encore largement utilisé pour conditionner les bébés à un sommeil ininterrompu.