Courrier des lecteurs Et si on parlait chômage, et de son partenaire l'UNEDIC ?

Nous y sommes syndicat et patronat ont engagé les futurs négociations sur la réforme de l’assurance chômage depuis le 11/01/2018.



A rappeler que comme la taxe d’habitation nous sommes dans une promesse de campagne de notre président de la république. Devons-nous lui faire confiance ? Les objectifs fixés : ouvrir les droits aux indépendants, aux démissionnaires « nous en avons parlé dernièrement l’affaire n’est pas dans le sac » et sur l’une des plus grandes injustices la précarité…



Ce qu’il nous faut retenir et surtout souhaiter de bons accords a l’UNEDIC qui aurait fait bénéficier à plus de 3 ,6 millions de nos concitoyens des avantages sur l’exercice 2016.



Mais quelles en sont les conditions pour en bénéficier ?



Il faut savoir que l’assurance chômage vous permet de prétendre à l(ARE). Vous avez perdu votre emploi d’une façon non volontaire, à la suite d’un licenciement, à la fin d’un CDD, d’une mission d’intérim, ou d’une rupture conventionnelle. Vous pourrez en bénéficier sous certaines conditions :



-Avoir cumulé au moins 88 jours ou 610 heures travailles dans les 28 derniers mois, pour les + de 53 ans ce sera 36 mois.



-Ne pas bénéficier de la retraite ou retraite anticipée.



-Etre physiquement apte à travailler et surtout habiter en France.



Parlons de vos indemnisations ?



Une allocation minimum de 28,86 € brut par jour, un net serait plus judicieux pour ces hommes et femmes se retrouvant à la rue ? Pour la petite histoire ils osent avec une pointe d’humour nous annoncer plus votre salaire sera faible plus vous serez indemnisé ! Continuons notre démonstration vous avez 1100€ vous aurez 79% de votre salaire avec 3000€cela se traduira par 64%, mais il faut savoir malgré tout que dans la justice sociale certains de nos indemnisés peuvent et touchent plus 6291,90€ net. Une aide que nous devons accepter et comprendre si vous trouvez un autre poste moins payé que le précédent vous pourrez cumuler votre indemnisation chômage avec votre salaire il est évident que celui-ci ne devra être supérieur au salaire initial. L’UNEDIC annonce fièrement que 1,7 millions des allocataires pourraient être impactés.



Parlons de la durée ?



Deux cas bien précis tu as moins de 55 ans 24 mois, plus de 55 ans 36 mois .Il y a automatiquement un délai de 7 jours avant de percevoir des indemnités et n’oublions pas de le mentionner le délai ne sera jamais supérieur 75 jours. Ce qui pourrait peut-être nous rassurer les demandeurs n’utiliseraient que 68% de leurs allocations.



Peut-on perdre son allocation (ARE) ?



Sur ces conditions il sera relativement difficile d’accepter et de comprendre, le monde du travail reste loin des réalités. 14% des inscrits actifs furent radiés de la liste de pôle emploi .Une question qu’appelle ton un emploi estimé raisonnable ? À mon sens les critères sont plus qu’aléatoire ? Et bien pour nous montrer qui décide vous risquez 30 000€ d’amende pour fausse déclaration et une radiation de plus d’un an. Et oui il est plus facile de condamner le monde du travail que le monde de la finance. Une position de bon sens en cas de création d’entreprise l’on peut toucher 45% des allocations qui restaient à venir.



Je ne vous parlerez pas de ceux qui n’ont pas le droit à l’assurance chômage, bien que l’égalité nous l’imposerez ? Alors imposons cette forme d’égalité, mais je crains que dans un pouvoir ultra libéral nos idées ne serons jamais prisent en considération nous ne pesons pas assez sur la balance économique … Marc Marie Citoyen dans la ville Lu 166 fois





