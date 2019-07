Et si on faisait du compostage en bas de l’immeuble ?

Heureusement, la solution existe : c’est le compostage collectif ou partagé !

À la clé : un projet collectif, des locaux poubelles qui sentent moins et à terme du compost pour embellir vos balcons et jardins !

Faire du compost avec un jardin, Facile !!!!Faire du compost en immeuble… Pas si difficile !Nombreuses sont les personnes qui souhaiteraient participer à la réduction de leurs déchets mais qui se voient freiner par une contrainte de taille : ne pas pouvoir composter leurs déchets car elles habitent en appartement !Dommage… car le compostage permet de réduire de 30% le poids de notre poubelle d’ordures ménagères.Avec l’aide et la motivation de quelques voisins, l’idée est de se lancer dans l’utilisation d’un composteur à plusieurs (compostage collectif) Pour vous aider, le TCO vous propose de candidater à [cet appel à candidatures] pour bénéficier d’un accompagnement dans le temps (mise en œuvre et suivi de votre projet).La collectivité vous propose des formations, des équipements, des visites sur site et une présence dans des réunions collectives pour vous aider à mettre en place ce projet.