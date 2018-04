Courrier des lecteurs Et si on demandait à Mme Bareigts de nous dire ce qu'elle pense des bombardements sur des villes en Syrie

Mme Bareigts, qui a un avis sur à peu près tout, - la leucose bovine , la dengue , l’égalité hommes-femmes, la lecture à St Paul, la formation professionnelle etc -, a aussi peut être une “ opinion “ sur les frappes américano- anglo-françaises sur la Syrie.



Son nouveau mentor, M Faure, soutient qu’il était temps de rappeler aux Syriens qui c’est y qui commande dans cet ancien protectorat .



Qu’en pense notre députée de la 1ère et que va- t- elle dire lors du débat a posteriori à l’Assemblée Nationale sur cet acte d’agression contre un pays souverain , exécuté sur ordre des US , sans mandat de l’ONU et sans en informer le Parlement .



Ca nous changerait un peu de ses cloche merleries de connaitre sa position sur ce sujet important et de savoir accessoirement si elle suit toujours la ligne du parti ... Attention évidemment à la réponse !



De la leucose tout le monde s’en fout, mais pour le reste, le cœur de sa circonscription risque de se fâcher Pierre Balcon Lu 54 fois





Dans la même rubrique : < > Rêve de poésie Hommage à un homme bien. Salut et belle route, William...