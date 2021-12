Courrier des lecteurs Et si on changeait les choses en 2022 ? (suite)

Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 11:55

Nous avons la chance de vivre sur la plus belle planète de l’Univers et depuis toujours nous n’avons rien trouvé de mieux que transformer ce Paradis en Enfer. Depuis toujours, l’esprit de conquête, donc l’esprit guerrier, supplante l’esprit de paix et de sagesse. Chacun défend son beefsteak sans réaliser que c’est cette attitude aveugle qui transforme le Monde en champ de bataille. Nous rêvons tous de défendre l’intérêt général, de défendre ce paradis. Mais avons-nous conscience que cela ne peut se faire sans abandonner cet esprit guerrier ?



Et aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de cette énergie dépensée inutilement en combats fratricides, pour reconstruire un monde où toutes les parties prenantes auront leur place. La loi de l’harmonie universelle ne souffre plus d’exceptions. Nos connaissances des choses de la vie nous ont appris l’impérative nécessité de préserver les grands équilibres de notre prodigieux biotope. Il y a de la place pour tout le monde sur cette Terre, à une seule condition c’est que l’intérêt général de l’humanité tout entière devienne la loi intangible qui régit toutes les autres.



Au lieu de cela, on assiste depuis quelques années à des combats d’idées aussi absurdes que stériles, au cours desquels des individus comme des nations, brodent à en perdre haleine sur l’impossible compromis entre intérêt général et intérêt particulier.



Nous n’avons qu’une planète et il n’existe qu’une seule loi pour que cette planète continue d’être habitable.



Reste la question de fond, la question qui fâche et à laquelle personne ne veut répondre : Si l’espèce humaine est une espèce supérieure, comment se fait-il qu’elle se comporte de façon animale ? À quoi lui sert son prodigieux cerveau ? Ses capacités reconnues d’abstraction, d’analyse et de synthèse, sont-elles vraiment impuissantes, incapables de conclure ? Si rien ne change, nous serons malheureusement obligés de constater que l’espèce humaine est une espèce animale comme les autres avec ses bas instincts et un manque total d’intelligence et de vision du Monde. Pire, s’étant affranchie de l’instinct de survie, elle serait la seule espèce capable de s’autodétruire. Vous en voulez encore ? Car ce n’est pas fini. Sa capacité destructrice est telle que, très généreusement, elle ne se contente pas de son propre suicide, elle offre au monde vivant tout entier l’apocalypse.



Ce matin, dans les grands yeux étonnés de mon petit-fils, je voyais pourtant autre chose.