Rubrique sponsorisée Et si on apprenait à fabriquer nos cosmétiques et nos produits ménagers ?

Saint-Paul, terre nouvelle tournée vers la transition écologique, propose ce samedi 29 janvier 2022 un atelier gratuit sur le thème du développement durable, de 9 à 12 heures, à l’école élémentaire publique Louise-SIARANE. Par Ville de Saint-Paul - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 17:26

L’association SO Green vous apprend à fabriquer des cosmétiques et des produits ménagers à base de produits naturels. Attention, les places sont limitées. Vous devez donc obligatoirement vous inscrire au 02 62 34 49 28 ou 0262 70 43 02.

L’occasion pour petits et grands de se retrouver autour d’une activité créative !

Cette animation se tient dans le cadre du protocole sanitaire actuel édicté par l’État dans la lutte contre la Covid-19. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire car l’activité se déroule en extérieur.

Proposées par la Municipalité depuis septembre 2021, ces séances gratuites visent à encourager une démarche éco-citoyenne : recyclage, tri, transformation… Ces petits gestes quotidiens nous interpellent sur notre façon de consommer et alertent sur l’urgence d’agir pour la protection de notre environnement, de notre planète.