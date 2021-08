Rubrique sponsorisée Et si on allait au cinéma?

Dans le respect des restrictions sanitaires en vigueur actuellement , il est possible d'aller au cinéma. Cette semaine Zinfos vous propose de gagner 50 places pour Baby Boss 2. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 09:56

Au Cinépalmes, au Ritz ou au Rex, un nouvelle sortie cette semaine avec " Baby Boss 2, une affaire de famille ". Un film pour tous ! A noter que pour voir ce film, un pass sanitaire sera demandé uniquement aux personnes âgées de 18 ans et +.

Pour jouer et tenter de gagner vos places pour Baby boss 2



Synopsis - Cinépalmes : Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.



Publicité Publicité