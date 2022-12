Courrier des lecteurs Et si nous n’étions plus esclaves ?

(Cette pagaille du Monde n’est pas indispensable) Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 27 Décembre 2022 à 09:34





Et, puisque nous sommes dans le vocabulaire humain, amusons-nous un instant à faire un peu de sémantique. Il n’y a rien de mieux pour éclairer sa lanterne, que de se mettre d’accord sur le sens profond des termes que l’on utilise. L’espèce humaine, dans son ensemble, fait-elle preuve d’intelligence, de raison, de sagesse ou de bon sens ? Compte tenu de la pagaille actuelle du Monde (qui semble ignorée ou grandement sous-estimée par beaucoup trop d’humains), ne serait-ce pas plutôt et très globalement, une espèce animale un peu stupide, déraisonnable, un peu folle et déjantée ? Ne faudrait-il pas la rebaptiser : « Homo nervoticus » ? C’est-à-dire une espèce atteinte de troubles affectifs et émotionnels, autrement dit, de névrose obsessionnelle ? (1) On peut catégoriser l’humanité d’aujourd’hui en deux castes bien distinctes : les ultra riches d’une part qui, peu ou prou, dirigent le Monde, et les autres. Ils n’ont pas grand-chose de commun, sauf une chose, une énorme névrose.



Il y a les doux, les tendres, les hommes équilibrés qui ont eu la chance d’avoir été bien construits. Et il y a les autres, les durs, un tantinet macho. … et pas toujours très équilibrés. Pour cacher leur déséquilibre et leur timidité, ils roulent des mécaniques. Mais ça ne marche pas toujours. Alors le déséquilibre se transforme en frustration. OK, déséquilibré, mais pas fou. L’intelligence est une faculté d’adaptation, dit-on. Alors on s’adapte. Le drame, c’est que, bien souvent, on bascule dans un autre déséquilibre. On est assez intelligent pour trouver des stratagèmes, mais pas assez pour se rendre compte de leurs effets néfastes. Aveuglé par la pulsion vitale commune à tous les êtres vivants, on va jusqu’au bout de sa stratégie, quitte à aller droit dans le mur. Et là, bien entendu, la bêtise est immense. Mais on ne la voit pas ou pire, on refuse de la voir. C’est ainsi que les « mal construits », les déséquilibrés de la vie, ceux qui ont un compte à régler avec leur passé, vont remplacer l’intelligence sensible par une autre forme d’intelligence, celle qui règle quasiment tous les problèmes par le pouvoir de l’argent et l’artificielle domination qu’il permet sur tout et sur tous. Alors on construit des empires avec un seul but: du pouvoir, du pouvoir, encore plus de pouvoir. Voilà quelle est, en définitive, la pierre angulaire du capitalisme et de la haute finance. On ne me fera pas croire que ces fins stratèges dont le seul but est la fructification aveugle du capital, sont des êtres à l’intelligence ouverte et sensible. Remplacer l’amour par le pouvoir est le propre de monstres inhumains. J’en veux pour preuve ce que nous disent deux experts : un psychanalyste célèbre : Daniel Stern et un psychothérapeute Éric Vartzbed : « Certains individus demandent à l’argent une réassurance: à défaut de pouvoir briller par ce qu’ils sont, ils brillent avec ce qu’ils ont » (source :



Et lorsque cette inhumanité conduit à l’autodestruction, il s’agit d’une totale stupidité, d’une complète bêtise. Sucer le sang de la Terre et des hommes pour toujours plus de pouvoir, a des limites, allègrement franchies depuis longtemps. N’est-pas le signe d’une criminelle bêtise ?



Messieurs les géant du pétrole, vous qui depuis trop longtemps profitez d’un don du ciel offert aux humains, vous accapareurs de cet or noir qui appartient à tous, vous avez pillé ce trésor sans vergogne, vous vous êtes honteusement enrichis en volant un produit précieux qui appartient aussi aux générations futures. Comme vous le savez, environ 15 m3 de pétrole continuent à se former chaque jour sur Terre, mais vous en extrayez chaque jours plus de 15 millions de m3. Il a fallu à la nature plus de 60 millions d’années pour produire le premier m3 de pétrole et vous vous permettez d’épuiser plus des trois quart de ce patrimoine de l’humanité en moins de 100 ans. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.



Vous, les géants de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous avez, à votre unique profit, empoisonné l’eau, la Terre et les hommes pendant des décennies avec des molécules que vous prétendez magiques. Vous avez empoisonné l’eau de nos rivières et celle que l’on boit. Vous avez tué la vie bactérienne productive de nos sols et, avec vos protocoles vous imposez à nos malades, quantité de médicaments inutiles dont certains sont même mortels. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.



Il est vrai qu’une vraie démocratie correctement éclairée, vous aurais fait disparaître depuis longtemps. Mais, attention, la bête humaine n’est pas totalement endormie et, je reste persuadé que son prochain réveil sera le signe de votre déclin, et à terme de votre disparition définitive.



Mais les autres, les pauvres et les moins riches ne sont malheureusement pas en reste dans le domaine de la névrose. Pourquoi seraient-ils névrosés ? La réponse est assez simple et nous est donnée, en particulier par Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis dans le livre : « Le Vocabulaire de la psychanalyse » : La névrose serait une affection psychogène où les symptômes sont l’expression d’un conflit trouvant ses racines dans l’histoire infantile et constituant des compromis entre un désir et la répression de ce désir. Elle peut même devenir une impossibilité à supporter le réel. C’est dire que nous sommes tous névrosés ou pire, psychotiques. Dominés, prisonniers, muselés par un système opaque de domination mondiale, nous avons deux possibilités de réactions :

la révolte (mais il faut bien reconnaître qu’ils sont peu nombreux à se révolter). On préfère souvent la soumission, la passivité et, pourquoi pas la complicité directe ou indirecte avec le système. Il s’agit de ceux qui appliquent à la lettre le fameux dicton : « Le pot de terre ne gagne jamais contre le pot de fer. C’est la raison pour laquelle, nos envies n’étant pas forcément réalisables, c’est l’enfant en nous qui continue de s’exprimer et conserve des zones d’incompréhension, des croyances peu compatibles avec les exigences de l’âge adulte. Il s’agit de l’envie exacerbée de posséder tout et n’importe quoi.



Comment sortir de ce piège concocté entre autre par Sigmund Freud et surtout son machiavélique neveu Edward Bernays, le père des techniques de manipulation des foules et de la publicité.



Tout le problème de l’avenir du Monde est là. Malheureusement.



Nous vivons dans un monde cohérent, certes. Mais cette cohérence est construite par ces monstres, exclusivement à leur profit. Oui, tout se tient. Les capitaux de ces monstres permettent de construire des logements sociaux. Mais vous le savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut payer pour y entrer. Et pour pouvoir payer, il faut travailler dans leurs entreprises ou celles de leurs sous-traitants. Et, en cas de conflit, tous ces petits esclaves font de bons soldats. De toute façon, investir dans la pierre n’est pas un cadeau fait aux humains, c’est encore un moyen pour les géants, d’augmenter leur patrimoine, leur richesse et donc leur pouvoir. « Diriger, organiser le Monde, oui. Mais à condition que ce monde soit entièrement soumis à mes caprices », telle est la devise des Géants. En sommes-nous conscients ? Continuerons-nous encore longtemps tels de misérables esclaves, à subir les caprices de ces monstres ? Les humains, une fois pour toute, sont-ils capables de prendre autrement, leur destin en main ? Avec l’augmentation exponentielle des crises de toute sorte qui secouent dangereusement cette humanité, ces questions risquent de se poser rapidement et avec de plus en plus d’insistance. Car le statu quo n’est plus possible. Tout le monde le sait mais personne n’ose le dire.



Ici, à La Réunion, 174 ans après l’abolition officielle de l’esclavage, celui-ci, dans les faits, n’est toujours pas aboli. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd’hui, c’est pire que jamais. Ce n’est plus une minorité d’humains qui sont réduits en esclavage, mais la moitié au moins de l’humanité. On vous tient par le fric, le bourrage de crâne et la manipulation. Cet esclavage d’une nouvelle forme, est beaucoup plus hypocrite, vicieux, pervers et efficace que l’autre. La preuve, c’est que vous êtes beaucoup mieux enchaînés (le fameux: « métro boulot dodo ») que les esclaves historiques. Mais, du fait de la manipulation et de l’intoxication publicitaire et financière, beaucoup ne se rendent même pas compte de leur servitude. Forts, très forts, les géants de ce monde qui, en douce, dirigent quasiment toutes nos actions. Résultat, au lieu de s’aimer, nous nous bouffons les uns les autres. Pendant ce temps-là, les géants rigolent. Ces fous envisagent même, soit de réduire la population mondiale, soit de quitter la Terre pour une autre planète conforme en tout point à leurs caprices. Comme, dans d’autres circonstances, nous l’a dit un jour le Général De Gaulle, « Il est temps, me semble-t-il, de siffler la fin de la récréation ».



Un partage équitable et raisonnable de toutes les richesses de notre belle planète permettrait pourtant à tous de vivre plus épanouis et plus heureux.



Pour moi, cette pagaille du Monde n’est pas indispensable.





(1) Sources :





- https://www.synonyme-du-mot.com/les-articles/quel-age-a-le-petrole





- https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/energie-formation-petrole-6210/





- https://www.planete-energies.com/fr/medias/decryptages/comment-naissent-les-hydrocarbures#:~:text=Ainsi%2C%20avec%20une%20s%C3%A9dimentation%20moyenne,se%20transforment%20en%20hydrocarbures%20liquides



https://www.letemps.ch/opinions/ultrariches-divan https://www.challenges.fr/classement/classement-des-fortunes-de-france/sept-questions-a-diana-chambers-la-wealth-mentor-des-ultra-riches_823427 https://www.psychologies.com/Moi/Problemes-psy/Troubles-Maladies-psy/Articles-et-Dossiers/Sommes-nous-tous-nevroses Je ne sais si Eve a eu tort de croquer la pomme. Ce dont je suis sûr, cependant, c’est que l’animal humain ne mérite pas le nom qu’il s’est lui-même donné : « Homo sapiens ».Et, puisque nous sommes dans le vocabulaire humain, amusons-nous un instant à faire un peu de sémantique. Il n’y a rien de mieux pour éclairer sa lanterne, que de se mettre d’accord sur le sens profond des termes que l’on utilise. L’espèce humaine, dans son ensemble, fait-elle preuve d’intelligence, de raison, de sagesse ou de bon sens ? Compte tenu de la pagaille actuelle du Monde (qui semble ignorée ou grandement sous-estimée par beaucoup trop d’humains), ne serait-ce pas plutôt et très globalement, une espèce animale un peu stupide, déraisonnable, un peu folle et déjantée ? Ne faudrait-il pas la rebaptiser : « Homo nervoticus » ? C’est-à-dire une espèce atteinte de troubles affectifs et émotionnels, autrement dit, de névrose obsessionnelle ? (1) On peut catégoriser l’humanité d’aujourd’hui en deux castes bien distinctes : les ultra riches d’une part qui, peu ou prou, dirigent le Monde, et les autres. Ils n’ont pas grand-chose de commun, sauf une chose, une énorme névrose.Il y a les doux, les tendres, les hommes équilibrés qui ont eu la chance d’avoir été bien construits. Et il y a les autres, les durs, un tantinet macho. … et pas toujours très équilibrés. Pour cacher leur déséquilibre et leur timidité, ils roulent des mécaniques. Mais ça ne marche pas toujours. Alors le déséquilibre se transforme en frustration. OK, déséquilibré, mais pas fou. L’intelligence est une faculté d’adaptation, dit-on. Alors on s’adapte. Le drame, c’est que, bien souvent, on bascule dans un autre déséquilibre. On est assez intelligent pour trouver des stratagèmes, mais pas assez pour se rendre compte de leurs effets néfastes. Aveuglé par la pulsion vitale commune à tous les êtres vivants, on va jusqu’au bout de sa stratégie, quitte à aller droit dans le mur. Et là, bien entendu, la bêtise est immense. Mais on ne la voit pas ou pire, on refuse de la voir. C’est ainsi que les « mal construits », les déséquilibrés de la vie, ceux qui ont un compte à régler avec leur passé, vont remplacer l’intelligence sensible par une autre forme d’intelligence, celle qui règle quasiment tous les problèmes par le pouvoir de l’argent et l’artificielle domination qu’il permet sur tout et sur tous. Alors on construit des empires avec un seul but: du pouvoir, du pouvoir, encore plus de pouvoir. Voilà quelle est, en définitive, la pierre angulaire du capitalisme et de la haute finance. On ne me fera pas croire que ces fins stratèges dont le seul but est la fructification aveugle du capital, sont des êtres à l’intelligence ouverte et sensible. Remplacer l’amour par le pouvoir est le propre de monstres inhumains. J’en veux pour preuve ce que nous disent deux experts : un psychanalyste célèbre : Daniel Stern et un psychothérapeute Éric Vartzbed : « Certains individus demandent à l’argent une réassurance: à défaut de pouvoir briller par ce qu’ils sont, ils brillent avec ce qu’ils ont » (source : Les ultra-riches sur le divan - Le Temps ). Comme une compensation à leurs troubles psychiques, ils dressent vers le ciel, comme une supplique, ces tours immenses, phalliques mais immobiles, au sommet desquelles ils trônent et masquent leur déchéance en rêvant de puissance. D’autres jaloux rêvent de les abattre. Ainsi va le Monde.Et lorsque cette inhumanité conduit à l’autodestruction, il s’agit d’une totale stupidité, d’une complète bêtise. Sucer le sang de la Terre et des hommes pour toujours plus de pouvoir, a des limites, allègrement franchies depuis longtemps. N’est-pas le signe d’une criminelle bêtise ?Messieurs les géant du pétrole, vous qui depuis trop longtemps profitez d’un don du ciel offert aux humains, vous accapareurs de cet or noir qui appartient à tous, vous avez pillé ce trésor sans vergogne, vous vous êtes honteusement enrichis en volant un produit précieux qui appartient aussi aux générations futures. Comme vous le savez, environ 15 m3 de pétrole continuent à se former chaque jour sur Terre, mais vous en extrayez chaque jours plus de 15 millions de m3. Il a fallu à la nature plus de 60 millions d’années pour produire le premier m3 de pétrole et vous vous permettez d’épuiser plus des trois quart de ce patrimoine de l’humanité en moins de 100 ans. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.Vous, les géants de l’industrie chimique et pharmaceutique, vous avez, à votre unique profit, empoisonné l’eau, la Terre et les hommes pendant des décennies avec des molécules que vous prétendez magiques. Vous avez empoisonné l’eau de nos rivières et celle que l’on boit. Vous avez tué la vie bactérienne productive de nos sols et, avec vos protocoles vous imposez à nos malades, quantité de médicaments inutiles dont certains sont même mortels. Lorsque l’humanité réalisera l’étendue du crime, son verdict risque d’être sévère.Il est vrai qu’une vraie démocratie correctement éclairée, vous aurais fait disparaître depuis longtemps. Mais, attention, la bête humaine n’est pas totalement endormie et, je reste persuadé que son prochain réveil sera le signe de votre déclin, et à terme de votre disparition définitive.Mais les autres, les pauvres et les moins riches ne sont malheureusement pas en reste dans le domaine de la névrose. Pourquoi seraient-ils névrosés ? La réponse est assez simple et nous est donnée, en particulier par Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis dans le livre : « Le Vocabulaire de la psychanalyse » : La névrose serait une affection psychogène où les symptômes sont l’expression d’un conflit trouvant ses racines dans l’histoire infantile et constituant des compromis entre un désir et la répression de ce désir. Elle peut même devenir une impossibilité à supporter le réel. C’est dire que nous sommes tous névrosés ou pire, psychotiques. Dominés, prisonniers, muselés par un système opaque de domination mondiale, nous avons deux possibilités de réactions :C’est la raison pour laquelle, nos envies n’étant pas forcément réalisables, c’est l’enfant en nous qui continue de s’exprimer et conserve des zones d’incompréhension, des croyances peu compatibles avec les exigences de l’âge adulte. Il s’agit de l’envie exacerbée de posséder tout et n’importe quoi.Comment sortir de ce piège concocté entre autre par Sigmund Freud et surtout son machiavélique neveu Edward Bernays, le père des techniques de manipulation des foules et de la publicité.Tout le problème de l’avenir du Monde est là. Malheureusement.Nous vivons dans un monde cohérent, certes. Mais cette cohérence est construite par ces monstres, exclusivement à leur profit. Oui, tout se tient. Les capitaux de ces monstres permettent de construire des logements sociaux. Mais vous le savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut payer pour y entrer. Et pour pouvoir payer, il faut travailler dans leurs entreprises ou celles de leurs sous-traitants. Et, en cas de conflit, tous ces petits esclaves font de bons soldats. De toute façon, investir dans la pierre n’est pas un cadeau fait aux humains, c’est encore un moyen pour les géants, d’augmenter leur patrimoine, leur richesse et donc leur pouvoir. « Diriger, organiser le Monde, oui. Mais à condition que ce monde soit entièrement soumis à mes caprices », telle est la devise des Géants. En sommes-nous conscients ? Continuerons-nous encore longtemps tels de misérables esclaves, à subir les caprices de ces monstres ? Les humains, une fois pour toute, sont-ils capables de prendre autrement, leur destin en main ? Avec l’augmentation exponentielle des crises de toute sorte qui secouent dangereusement cette humanité, ces questions risquent de se poser rapidement et avec de plus en plus d’insistance. Car le statu quo n’est plus possible. Tout le monde le sait mais personne n’ose le dire.Ici, à La Réunion, 174 ans après l’abolition officielle de l’esclavage, celui-ci, dans les faits, n’est toujours pas aboli. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd’hui, c’est pire que jamais. Ce n’est plus une minorité d’humains qui sont réduits en esclavage, mais la moitié au moins de l’humanité. On vous tient par le fric, le bourrage de crâne et la manipulation. Cet esclavage d’une nouvelle forme, est beaucoup plus hypocrite, vicieux, pervers et efficace que l’autre. La preuve, c’est que vous êtes beaucoup mieux enchaînés (le fameux: « métro boulot dodo ») que les esclaves historiques. Mais, du fait de la manipulation et de l’intoxication publicitaire et financière, beaucoup ne se rendent même pas compte de leur servitude. Forts, très forts, les géants de ce monde qui, en douce, dirigent quasiment toutes nos actions. Résultat, au lieu de s’aimer, nous nous bouffons les uns les autres. Pendant ce temps-là, les géants rigolent. Ces fous envisagent même, soit de réduire la population mondiale, soit de quitter la Terre pour une autre planète conforme en tout point à leurs caprices. Comme, dans d’autres circonstances, nous l’a dit un jour le Général De Gaulle, « Il est temps, me semble-t-il, de siffler la fin de la récréation ».Un partage équitable et raisonnable de toutes les richesses de notre belle planète permettrait pourtant à tous de vivre plus épanouis et plus heureux.Pour moi, cette pagaille du Monde n’est pas indispensable.(1) Sources :