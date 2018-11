Courrier des lecteurs Et si nous les retraités nous étions dans l’action ?

Notre premiere action serait démontrer notre utilité ce qui sera plus que facile !



Après une année de privation des comptes s’imposent. Eh oui, grâce à cette directive j’ai économisé plus que le prélèvement de la CSG environ 700€.



Annulation d’une balade sur MAURICE (600€ environ).



Et puis au Téléthon …cette année rien normal…



Maintenant je ne donne plus qu’à mes petits-enfants, j’ai meme oublié les institutions dignes ! Mais banni toutes pubs demanderesses.



Ma seule action reste le bénévolat pour combien de temps ? Mes excuses à l’association !



Ce qui fait que je suis plus riche !!! Hé …! Ce n’est pas de ma faute, celle de notre gouvernement.



Alors maintenant si nous les « VIOCS »nous décidons tous de faire des compensations de prélèvements…j’avoue que nos premiers de la cordée pourraient peut-être réagir !



On y va ?



Retraités pendant 3 mois ne sortez plus, pas de restaurant, pas de voyages, pas ou plus de bénévolat, je ne donne plus rien ,ne donnons rien .



RIEN A AUCUNE ASSOCIATION ! ELLES N’ONT QU’A DEMANDER A LA COUR DES COMPTES !!



Allons mes amis retraités ne gaspillez plus votre énergie, laisser les jeunes désœuvrés s’occuper partout du bénévolat ! Ne répondez pas favorablement aux appels de fonds genre Téléthon, resto du cœur etc.…



Enfin ils verront si nous les retraités sommes des parasites.



A la santé du con de retraité Marc MARIE Citoyen dans la cité.





