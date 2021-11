A la Une .. "Et si nous décidions enfin de ne plus répéter l’histoire mais d’en écrire une nouvelle ?"

Thierry Robert réagit au post publié dans un groupe Facebook baptisé "Expatriés à La Réunion", lequel proposait de favoriser les candidatures de ses membres à une offre d'emploi. Par N.P - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 16:19

Le communiqué du président du P.A.C.T :



Le post dans ce groupe Facebook "Expatriés à la Réunion" consistant à favoriser un des leurs au poste de responsable informatique au collège du Gol à Saint-Louis heurte l'opinion publique qui s’exprime sur les réseaux sociaux.



En dehors du fait que le post de cet individu est révoltant et indécent il faut admettre qu’il a le mérite de mettre un puissant coup de projecteur sur un sujet à la fois sensible et incontournable pour chaque réunionnaise et réunionnais.



Force est de constater que cette pratique scandaleuse héritée du passé colonial (ces petits arrangements pour permettre la venue d’amis et famille) est bel et bien enracinée et factuelle.



D’ailleurs, elle ne se limite pas à ces embauches mais touche aussi le monde économique et les entreprises locales qui peinent à lutter contre l’hégémonie des réseaux extérieurs organisés.



Nul ne peut rester impassible et muet quand il tombe sur ce post mais essayons de questionner les choses sous un autre angle de vue.



Faisons face au chantier qui se dresse devant nos yeux : élus locaux et citoyens il est aujourd’hui fondamental d’engager un chantier de réflexions, d’explorations et surtout d’actions, en vue d’organiser un système plus équitable en matière d’accès à l’embauche des Réunionnais.



Il est aussi urgent d’offrir aux entreprises locales un environnement propice à leur développement qui sera incontestablement favorable à l’enrichissement de notre territoire sans pour autant entrer dans un protectionnisme démesuré.



Gandhi disait "Pour progresser il ne faut pas répéter l’histoire mais en produire une nouvelle !"



Je ne souhaite surtout pas dériver dans un débat communautariste. Ce n'est pas le sujet ! Tous ceux qui vivent, se sont intégrés et s'impliquent dans la vie réunionnaise depuis de nombreuses années sont eux aussi et leurs enfants victimes de toutes ces méthodes du passé.



Gardons-nous donc de basculer dans des comportements qui rappellent ces 350 ans de domination coloniale mais retroussons nos manches pour déblayer le terrain et impulser des actions concrètes.



Il faut oser dire STOP et combattre ces réseaux structurés et organisés, qu’ils soient publics ou privés, ceci dans l’intérêt de La Réunion et de notre vivre ensemble.



Ce sujet mérite qu’on s’y attache en dehors des vaines polémiques et au-delà des revendications identitaires déchirantes, qui stérilisent et font avorter les débats.



Le Peuple Aux Commandes du Territoire (Le PACT) fait le choix de prendre de la hauteur car les enjeux sont vitaux : anticiper et structurer des orientations et actions politiques afin de bâtir une société "juste" où les valeurs de respect, de solidarité et de dignité seront retrouvées pour chaque Réunionnais.



Soyons tous unis et solidaires, ne tolérons plus ces pratiques coloniales.