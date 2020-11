Courrier des lecteurs Et si nous ajoutions ce chapitre à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ?

Par François-Michel Maugis (assee.fr) - Publié le Samedi 21 Novembre 2020 à 19:25 | Lu 99 fois

Nous, les humains, espèce animale supérieure ou inférieure selon les points de vue, avons laissé se développer sur notre planète certaines grandes fortunes individuelles et certaines structures socio-économiques surpuissantes dénommées : « Entreprises multinationales » quasiment indépendantes des instances politiques régionales, nationales et même internationales, déclarons :



Tout en reconnaissant que chaque individu, chaque corporation, chaque classe sociale, chaque région du Monde a le droit de défendre ses intérêts propres et particuliers, la communauté humaine dans son ensemble interdit formellement toute démarche contraire à l’intérêt général de l’humanité et, d’une manière plus générale, toute démarche, toute activité portant atteinte directement ou indirectement à l’intégrité du monde vivant et de ses grands équilibres. Connaissant mieux aujourd’hui les grands risques que ces déséquilibres font courir à la vie sur Terre, la communauté humaine pourra assimiler ces activités à des crimes contre l’humanité.





