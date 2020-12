Courrier des lecteurs Et si le salut venait de Madagascar ?

Par Pierre BALCON - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 18:07 | Lu 95 fois





Rien ne dit que la potion magique gouvernementale ait eu un quelconque effet



Pourtant , selon une étude scientifique diligentée par l’Institut Pasteur,



Cette étude dite de « séroprévalence chez les donneurs de sang malgaches », a démarré en mars dernier, date du premier cas confirmé de coronavirus sur l’île. L’Institut Pasteur, avec le ministère de la Santé, a analysé près de 8 000 échantillons de sang provenant de cinq centres de transfusion sanguine ( dans les plus grosses villes du pays : Antananarivo, Tamatave, Majunga, Tuléar et Fianarantsoa ) .



Cela signifie que la grande île serait proche d’atteindre la fameuse immunité collective tant recherchée.



Et ceci avec un nombre de décès extrêmement bas: 259 au total.



Cette étude montre que le Covid-19 a été très présent dans ce pays sans pourtant y occasionner de graves pertes humaines.



Les scientifiques essaient toujours de comprendre les raisons de cette étonnante prouesse.



Pour l’instant, le seul facteur probant reste la jeunesse de la population. Certains évoquent aussi l'usage généralisé de la Nivaquine:Chloroquine



Mais probablement plusieurs autres facteurs expliquent cette situation et notamment une résistance naturelle aux infections bactériennes et virales . .



L’institut Pasteur continue son travail de recherche.



Il faudra encore patienter pour que puissent être affinées les observations .



Elles seront sans aucun doute très utiles pour comprendre les raisons de cette résistance et élaborer de nouvelles stratégies thérapeutiques.



