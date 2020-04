Et si le coronavirus se transmettait aussi en parlant ?

Jusqu'ici, l'OMS et les différents autorités de par le monde affirmaient que le coronavirus ne pouvait s'attraper que par les gouttelettes, c'est-à-dire les sécrétions invisibles projetées lors d’une discussion, d’éternuements ou de la toux. On considérait donc qu’un contact étroit avec une personne malade était nécessaire : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection. D'où la recommandation des gestes barrières.

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées souillées par des gouttelettes. D'où le conseil de se laver souvent les mains.



Enfin, on estimait que la maladie pouvait également s'attraper au contact de surfaces infectées car il a été démontré que le virus pouvait survivre des heures voire des jours, selon le type de surface. D'où l'incitation à porter des gants.



Plusieurs études sont cependant apparemment en train de remettre en cause ces certitudes, en affirmant que le coronavirus pourrait également se transmettre quand les gens parlent et respirent.



C'est par exemple le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies infectieuses aux Etats-Unis et conseiller de Donald Trump sur l'épidémie, qui a évoqué sur Fox News des informations indiquant que "le virus peut en réalité se transmettre quand les gens ne font que parler, plutôt que seulement lorsqu'ils éternuent ou toussent". Il s'appuyait selon lui sur les premiers résultats d'études scientifiques préliminaires rassemblées par les Académies américaines des Sciences.



Par ailleurs, des chercheurs de l'université du Nebraska affirment avoir retrouvé des portions du code génétique du virus (ARN) dans l'air de chambres où étaient isolés des patients.



A Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie, des chercheurs ont prélevé des échantillons d'air dans diverses pièces d'hôpitaux de la ville et découvert des concentrations élevées du nouveau coronavirus, notamment dans les toilettes et les salles où les soignants enlevaient leurs équipements de protection.



Aucun de ces travaux n'apportent une preuve définitive. Mais tous semblent "confirmer l'hypothèse de l'aérosolisation du virus lors de la respiration", rapporte le magazine Science.