A la Une .. (Pierrot Dupuy) Et si la pétition pour la route de Cilaos n'était qu'une manipulation politique? Depuis quelques jours, des membres d'un "Collectif des usagers de la RN5" monopolisent l'antenne de Freedom et les réseaux sociaux. A les écouter, il s'agirait d'habitants du cirque qui entendent dénoncer le refus de la Région d'aménager et de sécuriser la route de Cilaos.



Quelques détails ont attiré notre attention et nous ont donné envie de fouiller un peu.



Relevons au passage que l'essentiel des interventions se concentrent sur les ondes de la radio de Camille Sudre, dont on sait qu'elle est un des vecteurs favoris de Thierry Robert du fait que l'"Homme en blanc" donne antenne ouverte au LPA et à ses partisans.



Autre support de cette campagne d'information -ou de désinformation-, Facebook. S'il est difficile de prouver la manipulation sur les ondes de Freedom où seuls les employés de la radio pourraient parler, c'est heureusement plus facile sur les réseaux sociaux où les manipulateurs pas très malins ont semé des petits cailloux blancs, comme dans le conte du Petit Poucet, qui ne laissent aucun doute sur l'origine du coup monté.





La page Facebook du Collectif domiciliée à... St-Leu



Nous avons commencé par regarder où était domiciliée la page Facebook "Collectif des usagers de la RN5". On aurait pu s'attendre à ce qu'elle le soit à Cilaos.



Et bien, figurez-vous qu'elle est domiciliée à... Saint-Leu, comme le prouve la capture d'écran ci-dessus..



Etrange, non?



Admettons, à ce stade de notre enquête, que c'est possible et que celui -ou celle- qui est à l'origine de ce collectif n'habite pas Cilaos.





La plus grosse contributrice habite elle aussi à... St-Leu



Notre curiosité ayant été titillée, nous avons commencé à relever les noms de ceux -ou celles- qui postaient le plus souvent sur la page Facebook du Collectif. Des administrateurs en quelque sorte puisque la page n'en comporte pas officiellement.



Celle qui poste le plus souvent s'appelle Angélique R.



La voyant aussi concernée, on aurait pu s'attendre, là aussi, à ce qu'elle habite Cilaos. Or, devinez l'adresse qu'elle stipule sur les deux pages Facebook qu'elle utilise? Gagné ! Saint-Leu !



















L'autre plus grosse contributrice? Une fan de Thierry Robert !



Une jeune femme qui habite à Saint-Leu et qui se passionne pour la route de Cilaos, c'est possible me direz-vous. Et vous avez raison. Mais avouez que ça commence à faire beaucoup d'indices...



L'autre plus grosse contributrice de la page Facebook, Raïssa D-P, habite bien Cilaos. Enfin, nous en tenons une. Mais, outre le fait qu'il s'agit manifestement d'une bonne copine d'Angélique R., il s'agit d'une fan de... Thierry Robert.



La preuve? Des photos du député de la 7ème circonscription qu'elle a "liké" à plusieurs reprises...













Une pro de la Com sur Facebook pour alimenter la page du collectif



La 3ème personne qui appelle à faire une pétition est une certaine Elodie Dayah.



Sa page Facebook, à partir de laquelle elle écrit, est pour le moins bizarre. Une seule photo y figure et elle y apparait la tête recouverte d'un foulard, ce qui ne donne aucune indication sur la couleur de ses cheveux.



Qui se cache alors derrière ce nom ?



Normalement, c'est impossible de le savoir au vu des éléments figurant sur sa page. Sauf qu'en regardant l'URL de la page, on découvre un autre nom : Elodie Goderon. Apparemment, elle s'est récemment mariée avec un M. Dayah, d'où le changement de nom.



Mais qui est Elodie Goderon? En tapant son nom associé à la commune de Cilaos sur Google, on découvre qu'elle a une société dénommée "Maweb Agency" spécialisée en web marketing, réseaux sociaux et digital, créée fin 2017.



Il s'agit donc d'une pro de la communication sur le web...







Les trois principales animatrices coordonnent leur action



Autre petit caillou qu'Angélique R., Raïssa D-P et Elodie Goderon ont laissé trainer sur le web : Sur une des captures d'écran que nous avons réalisées, on découvre en bas à droite une pastille de discussion de la messagerie Facebook dans laquelle leurs trois photos apparaissent, prouvant par là même qu'elles sont liées et qu'elles coordonnent leur action.



De là à penser que c'est la société d'Elodie Goderon qui a organisé toute cette manip, il n'y a qu'un pas. Mais une société, ça ne travaille pas "pou la peau patate", comme on dit en Créole.



Qui est celui -ou celle- qui est derrière, qui tire les ficelles et qui finance tout ça ?









Tous les regards portent vers St-Leu...



Nous n'en avons pas la preuve formelle mais tous les regards se portent en direction de Thierry Robert et Karine Nabenesa.



Sur la page du Collectif, nombreux sont les gens de bonne foi, souvent originaires de Cilaos, qui racontent leurs déboires. Tout est normal jusque là.



Sauf que le seul qui insiste lourdement pour rappeler à tout le monde qu'il faut signer la pétition est l'administrateur domicilié à St-Leu...



Autre indice : le collectif a publié un document de la Région prouvant que la collectivité avait dans ses cartons depuis 2013 un projet de réfection de la route de Cilaos. Or, ce document, véridique au demeurant, n'a été présenté qu'une seule fois, lors d'une réunion le 16 mai 2013 à la sous-préfecture de Saint-Pierre, à laquelle n'assistaient que des élus.



La preuve de la manipulation politique...



Enfin, dernière preuve qu'il ne s'agit que d'une manipulation politique : Les membres du Collectif ne peuvent ignorer (il leur aurait suffi de le demander à leurs amis Thierry Robert et Karine Nabénésa) que la commission permanente de la Région a déjà voté, le 12 décembre dernier, le financement d'études pour un montant de 400.000€ visant à l'aménagement de la route de Cilaos "à moyen et long terme".



Donc, ce collectif -et ceux qui tirent les ficelles derrière- demandent quelque chose qui a déjà été voté ! Pierrot Dupuy Lu 353 fois





Dans la même rubrique : < > Un éleveur de Grand Coude a perdu 13.500 poulets lors de Berguitta Excelsior vs Feignies : Le CNOSF interloqué par la décision de la FFF