Courrier des lecteurs Et si la crise sanitaire était une opportunité pour l'hôpital et la santé !

Par JCC - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 08:07

De façon unanime, toutes les organisations syndicales, le Collectif Inter Urgences, les médecins ont fait écho et alerté longuement depuis des années à travers grèves et mobilisations, les nombreux maux dont souffrent les hôpitaux, la psychiatrie, les personnes âgées, les personnes handicapées….etc.



Mais aujourd’hui, les candidat(e)s à la présidentielle semble oublier l’épidémie qui a impacté lourdement l’hôpital et le système de santé. Timidement, ils annoncent quelques pistes pour l’hôpital et la santé, et qui ne semblent pas dans les priorités. Par contre rien pour la psychiatrie et santé mentale, rien pour les personnes âgées, rien pour les personnes handicapées.



A noter, qu’il manque pour l’instant, les annonces détaillées du candidat président sortant en cette fin de semaine parait-il voire la semaine prochaine. Lui, qui a mené une « guerre » contre peut-être la plus grave crise sanitaire qu’ait connue le pays depuis plus deux ans.



Dès lors, pas besoin d’être un géni pour comprendre que le virus a été un révélateur implacable de nos carences dans plusieurs domaines de la santé. Maintenant que la campagne de la présidentielle 2022 démarre, une occasion pour les candidat(e)s de préciser dans leurs programmes, la place de l’hôpital, de la santé et de la psychiatrie, des personnes âgées, des personnes handicapées pour ce quinquennat. En un mot, est-ce que la crise sanitaire contribuera à mettre la santé et le soin au cœur de l’hôpital ?



Patients et Professionnels au cœur du système de santé



Pour l’instant, un sujet semble faire consensus à droite comme à gauche. Les candidat(e)s à la présidentielle unanimement ont reconnu le manque des moyens dans nos hôpitaux. Ils concèdent tous de recruter du personnel soignant au sein de l'hôpital public dans des proportions certes diverses selon leur bord politique.



Concernant les fermetures de lits, la majorité des candidats déclarés promettent d'inverser la tendance s'ils sont élus. Ils se disent favorables pour la réouverture des lits aux services d’urgence avec les moyens en personnel soignant, médecins...etc.



Pour le salaire des soignants, certain(e)s candidat(e)s militent pour un rattrapage au niveau d’un salaire européen. Alors que l’indice de la fonction publique est bloqué depuis plus 10 ans.



Au sujet de la gouvernance des hôpitaux, nombreux(e)s candidat(e)s disent qu’ils vont remettre les soignants dont les médecins « au cœur de la prise de décisions ». Et d’expliquer que « l'hôpital public doit être Co-gouverné par aussi des médecins afin que l’hôpital ne soit plus dirigé comme une entreprise ou la rentabilité est maitre mot». Bref, une amélioration de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) du 21 juillet 2009 de Mme Bachelot en quelque sorte.



Par contre, les candidat(e)s n’ont rien annoncé sur le nouveau mode de financement des hôpitaux, le plan d’investissement, la reprise de la dette, le rattrapage du coefficient géographique qui reste inférieur à la Réunion…etc, etc. Ne dit-on pas que le nerf de la guerre c’est l’argent!



Une vision inclusive de la santé mentale



Alors qu’une dynamique territoriale alimente déjà le PTSM de la Réunion (Projet Territorial de Santé Mentale) enclenchée par l’EPSMR à travers le CTSM (Contrat Territorial de Santé Mentale). Où l’offre de soins en psychiatrie et santé mentale a donc cette particularité à la Réunion de devoir répondre à la fois aux enjeux sanitaires, sociaux et médico-sociaux.



De ce fait, le CTSM rend plus pertinent les nouvelles réponses apportées au bénéfice des usagers, des familles mais aussi des professionnels. D’autant plus que l’EPSMR s’affiche pleinement dans une vision inclusive de la santé mentale.



Il faut le dire aussi, grâce à un rattrapage financier accordé par l’ARS mais surtout en réponse aux divers projets présentés par l’EPSMR. Cependant, il demeure toujours insuffisant par rapport aux besoins en santé mentale, surtout dans le cadre de la prévention, en pédopsychiatrie, adolescent, petite enfance….etc. Là encore les orientations nationales doivent être clairement définies.



Enfin, autres grands absents encore des débats actuellement, c’est une feuille de route pour les personnes âgées qui espèrent vivre décemment à la retraite avec une pension plus confortable. Une occasion de cette campagne présidentielle, qui reste une aubaine pour les personnes âgées et les personnes handicapées de se faire entendre, eux qui restent « les oubliées et les invisibles » de la société.



Mais, peut-être que les réponses aux principales questions posées viendront lors de la déclaration de candidature du président sortant et de son programme de ce quinquennat ! Qui sait ?