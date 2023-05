Courrier des lecteurs Et si la crise était derrière nous ?

Par Carl Joseph - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 10:58

Et si l'inflation connue depuis le début de l'année ne serait plus qu'un mauvais souvenir sous peu? Et si les difficultés d'approvisionnement étaient terminées ? ... C'est le point de vue de la Banque de France ! ... Ce sentiment n'est pas suivi par la Bourse qui marque le pas ...les crises bancaires en Amérique et en Suisse laissent des traces . Les balances d'exportation des pays de l'Asie( Chine Japon) marquent un déficit , preuve que la pleine activité n'est pas au rendez-vous et leur devises souffrent dans la parité. ... "On ne revient jamais aux prix d'avant" déclaration du patron des Leclercs avec son franc parler. ... Bref! L'atmosphère n'est pas du tout libérée. Il n'y a que la Bque de France qui se sent optimiste. Le marché des cryptos est dans la même ambiance que celle des actions. Nb. De tout cela, "la France est la plus mauvaise élève de l'Europe en matière d'industrialisation " sic BFMTV /RMC : Good morning business. Ndlr. Le maillon faible koi. En confiture, moins on en a plus on l'étale et même jusqu'à l'Elysée et ce n'est pas les inaugurations dans la filière de production de batteries inaugurée dans les Hauts de France qui comblera le retard. Les besoins, les attentes du pays sont autres et les opportunités également . On ne peut pas s'enorgueillir de la création d'une filiale de montage de batteries quand les éléments qui les composent sont importés.. et en même perdre ce qui fait la fierté de la construction navale en France depuis toujours et l'offrir au monde entier au plus offrant.