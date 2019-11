Et si l'Arbre de l'année 2019 était le "Pié Zépinar" du Port ?

La Réunion est en finale du concours du plus bel arbre de France 2019 . Le Prosopis Juliflora dit "Pié Zépinar" du Port, du haut de ses 15 mètres et de ses 100 ans, est en lice pour devenir l'Arbre de l'année. L'arbre est actuellement en 3e position (avec 3959 votes) dans le classement, derrière le hêtre d'Occitanie et le chêne de Nouvelle-Aquitaine.Originaire d’Amérique du Sud, ces Prosopis Juliflora de la famille des Fabaceae ont été introduits à la Réunion dans les années 1915-1919 pour notamment le reboisement des zones ayant un sol pauvre et l’alimentation du bétail."L'objectif de ce concours est de valoriser les arbres remarquables du patrimoine français en proposant à tout individu ou groupe (famille, classe, école commune, entreprise, association…), de porter la candidature d'un arbre pour qu'il devienne "l'Arbre de l'année". En plus de ses caractéristiques naturalistes et esthétiques, le jury prendra en compte l'histoire même de l'arbre avec les hommes", commente la mairie du Port qui compte bien voir son arbre gagner.1) Rendez-vous sur arbredelannee.com 2) Cliquer sur "je vote"3) Entrer votre adresse mail4) Cliquer de nouveau sur je vote5) Confirmer son vote en cliquant sur lien envoyé dans sa messagerieL'arbre qui recueillera le plus de voix sera élu "Arbre de l’Année, prix du public". Les votes sont ouverts jusqu'au 2 décembre 2019.