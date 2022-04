Communiqué Et si c’était vrai...d'Hélène Coddeville

Hélène Coddeville, présidente de l’Union européenne des Femmes Section Réunion-Océan Indien et référente territoriale LREM, exprime sa crainte de voir le Rassemblement national arriver au pouvoir. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 18 Avril 2022 à 17:46

Martin Luther King en 1963 a dit « I Have a Dream »



Dans ce discours, Martin Luter king évoque l'idée d'une Amérique fraternelle, où les Noirs et les Blancs pourraient vivre ensemble en harmonie et avec les mêmes droits civiques.



Aujourd’hui je vis un cauchemar !



En 2022, en France l’extrême droite est aux portes du pouvoir !



Par son travail de dédiabolisation Marine Lepen a réussi à banaliser son projet sectaire, xénophobe et raciste.



De manière très intelligente,elle s’est travestie pour la conquête du pouvoir avec un programme fondamentalement d’extrême droite derrière une image adoucie.



Le piège est grossier !



Si par extraordinaire, Marine Lepen est élue le 24 avril, que se passera-t-il ?



Dés 20h son électorat sectaire se sentira majoritaire et légitime et envahira les champs Élysée pour exulter leurs frustrations contenues et incontrôlables !



La xénophobie et le racisme seront non seulement décomplexés mais légitimés par les urnes.



Au lendemain de cette élection, chaque français regardera l’autre différemment avec méfiance. Ce séisme impactera aussi nos enfants à l’école.



À la Réunion les différences sont une richesse dans le vivre-ensemble, notre île est une zone où toutes les cultures et religions se mélangent.

L’exemple du vivre-ensemble Réunionnais a été cité comme référence à l’ONU.



Ce vivre-ensemble est notre fierté !



Si Madame Lepen est élue dimanche 24 avril, le cauchemar deviendra réalité et la France des lumières ne sera plus.....



Hélène CODDEVILLE

Présidente de l’Union Européenne des Femmes