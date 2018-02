La grande Une Et si Corsair gênait à Madagascar? L'Etat malgache veut remettre en cause les droits de trafic accordés à Corsair entre La Réunion et Madagascar, une ligne opérée depuis avril 2017. Dans un contexte ultra concurrentiel au dessus de l'Océan Indien, une nouvelle consultation va avoir lieu à Paris à la fin du mois entre les autorités compétentes. A l'heure du rapprochement entre Air Madagascar et Air Austral, Corsair va devoir se battre...

Le trafic a augmenté sur la période de +27%



Les passagers, depuis un an, pouvaient sur Madagascar faire un aller-retour au tarif ultra compétitif de 198€... Le trafic de fait a augmenté sur la période de +27% entre La Réunion et Tananarive. 17 000 personnes ont voyagé sur la ligne Réunion Tananarive avec à Corsair (source : statistiques aéroport de la Réunion, avril à décembre 2017). Alors que la politique du gouvernement malgache semblait aller dans le sens de la libéralisation du ciel, soudainement fin novembre la vapeur s'est inversée. On ne peut que noter la concomitance de la décision du ministère des Transports Malgache et le rapprochement stratégique avec Air Austral d'Air Madagascar... Corsair serait-elle devenue gênante dans la Grande Ile ?



Un porte-parole de Corsair sur la zone, interrogé, a tenu à apporter les éclaircissements suivants... Concernant la partie commercialisation, la compagnie continue à vendre des vols Réunion/Madagascar en attendant l’issue des consultations entre les autorités françaises, Corsair opérant des vols régionaux en vertu d’un Accord Bilatéral entre la France et Madagascar qui est toujours en vigueur.



"Corsair souhaite poursuivre le développement du trafic régional afin de maintenir une situation de concurrence saine et loyale"



"L’Aviation Civile malgache souhaite remettre en cause ces droits, et suite à sa demande, des consultations bilatérales avec l’Aviation Civile française vont avoir lieu rapidement. Corsair est confiante dans le maintien de ses droits à l’issue de ces consultations. Corsair souhaite poursuivre le développement du trafic régional afin de maintenir une situation de concurrence saine et loyale dans l’intérêt de ses clients.



Les tarifs Corsair sont plus compétitifs que ceux de la concurrence permettant ainsi à plus de personnes de voyager. Corsair facilite les échanges pour des besoins professionnels mais également personnels et touristiques.



"L’augmentation de l’offre en vols régionaux permet la mise en œuvre du concept des îles Vanilles"



L’augmentation de l’offre en vols régionaux permet la mise en œuvre du concept des îles Vanilles, qui ne peut pas se concrétiser sans un trafic régional avec plus de flexibilité, de fréquence et à des prix plus compétitifs. Ce sont les clients qui seront perdants si Corsair ne peut plus opérer les vols régionaux au sein des îles Vanille.



L’exploitation de la ligne Réunion / Madagascar est essentiel pour le maintien d’une concurrence saine et loyale. L’augmentation du trafic Réunion-Tananarive et plus généralement le développement de la concurrence est en totale adéquation avec les objectifs du gouvernement malgache (Cf. lettre de politique nationale du tourisme & Plan Emergence 2030 porté par Monsieur le Président de la République de Madagascar) ".



C'est donc dans un contexte très tendu que vont se tenir les discussions à Paris, avec un Corsair qui semble très déterminé à ne pas laisser un monopole s'installer... Nicolas Payet