Courrier des lecteurs Et pour bien commencer l’année, un peu de philosophie ?

Par François-Michel Maugis - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 06:13

Qu’est-ce qu’un humain ? Voilà une question rarement abordée. Un humain, c’est toi, c’est moi, point barre. Entrer dans l’intime de soi-même est si dérangeant, qu’on évite. Ça se comprend. Mais les fêtes ont été l’occasion de rêver un peu, de lire ou de s’instruire. Nous sommes de plus en plus submergés par des reportages, des rétrospectives, des films historiques, souvent de grande qualité. On flirte avec l’intimité de la nature autant qu’avec certains secrets de l’Histoire. De tout cela ressort de plus en plus un certain nombre de vérités que l’effervescence de la vie quotidienne nous cache. On s’extasie devant l’architecture de certaines grandes villes du Monde mais qui s’est promené dans Paris un dimanche, ne peut que déplorer que derrière ces belles façades et l’alignement au cordeau de ces belles avenues, le fourmillement de la vie est absent. Le centre de Paris, inabordable pour 90% des Parisiens, est devenu une ville musée, pour ne pas dire une ville morte, dont sont absent les humains. Cruelle destinée des vieilles civilisations. À la cour de Russie où se morfondait une aristocratie en fin de règne, loin du peuple et de la vie, est apparu un homme du peuple avec sa truculence, sa générosité et son bon sens paysan. Dieu merci, il y a toujours derrière les cœurs de pierre des Guillaume Tell, des Robin des Bois, des Till l’Espiègle ou des Raspoutine. Pourquoi ? Pourquoi en parle-t-on tant alors qu’il s’agissait de marginaux qui ont souvent mal fini ? Comme tout être vivant, une société humaine a une naissance, une maturité et une vieillesse.



Mais comme dans une immense forêt, les vieux arbres abattus par la tempête donnent naissance à un jeune et nouveau peuple qui, de mille manières, va prendre la relève. On n'y peut rien, c’est ainsi. Malgré tous ses efforts, le progrès humain ne parviendra jamais à inverser totalement le cycle, pas plus qu’il ne pourra jamais faire remonter l’eau des rivières, pas plus qu’il ne pourra endiguer les grandes migrations humaines. Au lieu de lutter contre ce phénomène naturel immuable, il semble plus judicieux de le comprendre et de l’accompagner. Pourquoi tant de Réunionnais ayant quitté leur île, ayant vu, ayant vécu mille aventures dans les pays les plus prestigieux du Monde, sont si tentés par le retour au pays ? Probablement parce qu’ici nous ne sommes pas encore une ville musée, une ville morte. La vie jaillit de toute part. La vie n’est pas encore écrasée par le béton, les musées sont encore à taille humaine. La société réunionnaise est encore jeune et conserve l’espoir de construire ici autre-chose qu’un territoire inhumain. Les vieilles pierres, c’est bien, mais il ne faut pas qu’elles nous ensevelissent.