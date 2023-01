Courrier des lecteurs Et le plafond pour la pension de retraite ?

Par Gérard Jeanneau - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 17:47

Tous les syndicats préconisent un seuil pour la pension de retraite : on oscille entre 1200 et 1400 euros par mois. Mais personne n'avance un plafond. J'ose me jeter dans le bain : 3800 euros par mois sans la moindre exception. A-t-on besoin de plus quand on est à un âge où une filandière, avec ses ciseaux, cherche à couper la trame d'une vie bien avancée. La Parque ne nous épargnera pas ! On n'emportera rien dans la barque de Charon, le nocher, chargé de véhiculer chez Hadès le pauvre cadavre que l'on sera. Alors il faut cesser de thésauriser : on ne doit bénéficier que d'une seule pension. Ainsi Jean-Marie Le Pen qui jouit de deux pensions de retraite, l'une en tant que député européen et l'autre en tant que député national, au total, 12000 euros par mois, ne garderait plus que sa retraite de député européen. Ce serait en vertu de la sainte loi, la solidarité. Pour l'instant Jean-Marie n'est solidaire qu'avec lui-même, seulement. C'est un peu court !



Notre Elisabeth nationale devrait songer à garder les sommes prélevées auprès des plus riches retraités au profit des moins riches retraités. Et dès lors, on pourra prendre sa retraite à 63 ans sans problème; et on devrait avoir un seuil pour la pension : 1500 euros par mois. La solidarité ne doit plus être un vain mot.



A Gières, le 18 janvier 2023



Gérard Jeanneau, Gilet Jaune pacifique et pacifiste, ex gardeur de vaches sous l'occupation allemande.