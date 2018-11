Courrier des lecteurs Et le mouvement anti gilets jaunes dans tout ça … ?

Les feux des projecteurs sont entièrement tournés vers les gilets jaunes. Et ne vous étonnez pas, certains d’entre nous en ont marre, ras le bol, ras la casquette, ras le pompon !!! Bref vous m’aurez comprise.



Mais qui sont ces gilets jaunes exactement ? Pour ma part, ni plus ni moins qu’une association de racailles agissant au nom de revendications toutes plus farfelues les unes que les autres et ce au mépris des libertés individuelles les plus fondamentales, telles que la liberté de se déplacer, la liberté de travailler, la liberté de s’instruire, la liberté d’entreprendre, la liberté de s’alimenter, la liberté de se soigner.



Les gilets jaunes se sont crus à Noël en novembre, réclamant à corps et à cris leurs beaux joujoux à Père Macro.



Pour autant, il faut reconnaître que certaines revendications, sans doute édictées par les esprits les plus éclairés, sont légitimes. Je pense notamment à la fixation des prix à la consommation à la Réunion, à l’augmentation des salaires les plus bas, à l’exemplarité obligatoire des élus.



En effet, comment peut-on accepter plus longtemps qu’une personne daignant se lever tous les matins pour accomplir des tâches harassantes se retrouve à la fin du mois avec un salaire indécent, lui permettant tout au plus d’avoir le pouvoir d’achat d’une personne bénéficiaire des minima sociaux ? Comment peut-on exiger un casier judiciaire vierge pour exercer les métiers de la fonction publique et avoir des élus corrompus jusqu’à la moelle ?



Mais pour le surplus, il semble que les emplois tombent du ciel ou qu’il suffit de traverser la route pour en trouver un, que l’argent pousse sur les arbres…



Arrêtons un moment les histoires dignes des contes de fées. Et rendons aux Réunionnais leur liberté une bonne fois pour toute.



Les conséquences désastreuses du mouvement gilets jaunes, qui va devoir assumer ? Tout le monde. Et qu’arrivera-t-il demain à ceux qui refuseront d’assumer leurs actes ? En ayant en toute probabilité un salaire diminué juste avant les fêtes de fin d’année ? Ils vont s’amuser à aller bloquer tous les axes de l’île pour réclamer leur salaire perdu ? Laissez-moi rire.



Arrêtons cette complaisance sans borne pour les gilets jaunes ! Leur combat ne justifie aucunement la violence pernicieuse dont ils font preuve à l’égard de leurs concitoyens.



J’applaudis et je continuerai d’applaudir toutes les tentatives des policiers et gendarmes visant à les faire dégager. De tels actes aussi malsains de la part d’une poignée d’individus prenant en otage une population entière ne méritent que pour seule réponse la répression.



Comme le disait un célèbre nain de l’histoire de France : rien de tel qu’un Karcher pour s’en débarrasser.



En laissant le mouvement gilets jaunes perdurer sans rien faire, les autorités leur permettent de se croire tout permis, sans aucun compte à rendre à qui que ce soit.



Les gilets jaunes s’avèrent au final être exactement au même niveau de bassesse que nos chers élus maintes fois critiqués par eux. Ce qui ne fait que confirmer que l’être humain, quel qu’il soit, laisse entrevoir ce qu’il y a de pire en lui lorsqu’il ressent l’étincelle du pouvoir.



Et un petit mot pour les journalistes : arrêtez de dire que les barrages se font dans une « humeur bon enfant » !!! Empêcher les gens de circuler est une forme de violence. La violence ne se justifie pas.



Monsieur le Préfet, vous qui êtes garant des libertés individuelles et de l’ordre public, prenez vos responsabilités et faites votre travail !



Une femme fière d’être Réunionnaise, fière d’être Française, fière de travailler, fière de payer ses impôts, fière d’avoir voté blanc aux dernières élections présidentielles, fière d’être anti gilets jaunes. Une femme fière d’être Réunionnaise Lu 101 fois





Dans la même rubrique : < > Brève des Champs’ ! Courrier du maire de Saint-Philippe au Préfet de La Réunion