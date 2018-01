Et le Réunionnais de l'année est...

Vous avez été nombreux à participer au vote destiné à élire le "Réunionnais de l'année". Après un premier vote, trois personnalités étaient ressorties : Aurélien Centon, Jean-François Nativel et Jean-Hugues Ratenon. Et le match a été très serré.



Avec 42,35% des votes, c'est finalement Aurélien Centon qui s'offre la première place du classement. Le président de l'Association P'tit Coeur a marqué les esprits par les diverses actions de solidarité réalisées au cours de l'année.



Juste derrière, avec 41,81% des voix, Jean-Hugues Ratenon se hisse à la deuxième place. L'homme politique de l'Est a fait une entrée remarquée à l'Assemblée nationale.



Enfin, la troisième place revient à Jean-François Nativel, président d'Océan Prévention Réunion, meneur de l'opération "Rend a nou la mer", avec 15,83% des votes.