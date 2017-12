Courrier des lecteurs Et l’abolition à Madagascar ?

Hier, à La Réunion, a donc été fêté et commémoré le souvenir de l’abolition de l’esclavage.



Macron, depuis 9 mois, ne manque aucune occasion de rappeler la responsabilité de la France dans les actes perpétrés pendant la colonisation .



Mercredi dans la foule il y avait, j’en suis persuadé, beaucoup de nos amis malgaches pour faire la fête avec nous. Et ils ont bien eu raison.



Mais c’aurait peut être été l’occasion de se rappeler également du moment où l’esclavage a été aboli dans la Grande Ile.



Comme la plupart des autres civilisations, celle des Malgaches a en effet également pratiqué cette abomination et à grande échelle (au minimum 500 000 esclaves ou andevo, chiffre à rapporter à une population qui comptait à l’époque à peine plus de 2 millions d’habitants , soit donc 25 % de population servile).



Et celle-ci n’a été abolie qu’après la chute du Royaume de Madagascar le 6 août 1896.



Ce serait bien que l'année prochaine G Annette fasse passer le défilé dans la petite ruelle Gallieni , injustement négligée, près de l'église de la Délivrance, puisque c'est Joseph-là, gouverneur général, qui eut l'immense honneur de cette proclamation. Pierre Balcon





