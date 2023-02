Revenir à la Rubrique CIREST Estival, nouvelle offre dimanches et jours fériés

Ce dimanche 19 février, accompagnés par Jeannick Atchapa, le Maire de Bras-Panon, les Présidents de la Cirest et de la SPL Estival, Patrice Selly et Ludovic Alamelou présentaient les nouvelles offres de services qui se déploient dans l’Est avec le TCSP et les transports.



Dorénavant, « nou roule bien les dimanches et jours fériés » depuis le début de l’année 2023 sur la ligne 1, ligne structurante du réseau ESTIVAL reliant les communes de Saint Benoît depuis le GHER – Bras-Panon – Saint-André jusqu’à l’arrêt Quartier Français à Sainte-Suzanne.



Cette nouvelle offre dimanches et jours fériés sur la ligne 1, c’est concrètement 10 allers-retours avec deux véhicules avec un premier départ à 6h00 et un dernier départ à 18h00, soit un départ toutes les heures. Au démarrage sur le mois de janvier 2023 (en période des vacances). A cette nouvelle offre dimanches et jours fériés s’ajoute également depuis le 02 janvier 2023 l’offre de la ligne 1 en semaine et samedi avec neuf rotations supplémentaires faisant passer la ligne 1 de 66 à 75 rotations par jour avec l’ajout de deux véhicules supplémentaires.



L’offre renforcée en semaine et samedi de la ligne 1 s’effectue au total avec 9 véhicules, le premier départ commence à 5h00 et le dernier départ à 20h00 (avant le changement de l’offre, le dernier départ était à 19h40). En moyenne en heure de pointe entre deux départs, l’attente des usagers est dorénavant de 20 minutes (au lieu de 30 minutes avant le changement). La fréquentation de la ligne 1 du lundi au samedi relevée par nos services en janvier 2023 s’élève à 66.703 validations.



Parce que la CIREST a décidé de renforcer les services de transport à mobilité réduite, trois nouveaux véhicules TPMR mis à disposition par la CIREST ont été mis en service par la SPL ESTIVAL au début du mois de janvier 2023, portant le nombre total de véhicules TPMR du réseau ESTIVAL à six. Une augmentation de la flotte qui vise à mieux couvrir les demandes de transport de nos usagers porteurs de handicap, sur réservation du lundi au samedi. A noter, ce service TPMR est gratuit pour ces usagers.



La CIREST et la SPL ESTIVAL s’engagent ensemble pour l’amélioration de l’offre de transport et répondre au mieux à la demande de transport de nos usagers.





