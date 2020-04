Estimation académique: 20% des élèves devraient retourner à l'école le 18 mai à La Réunion

"Les vacances scolaires débutent ce soir et ce sera un repos bien mérité", a commencé le recteur, Vêlayoudom Marimoutou, ce jeudi lors du point presse de la Préfecture.



En effet, le télétravail et l’apprentissage des enfants en confinement n’ont pas été de tout repos. Bon nombre de Réunionnais, pour des raisons professionnelles et financières, n’auront d’autre choix que de déposer leurs enfants à l’école.



Concernant justement l'estimation du nombre d'élèves qui pourraient retourner en classes à partir du 18 mai, le recteur indique qu'à ce jour, plus de 93% des familles ont répondu à un recensement dans lequel elles étaient interrogées quant à leur intention d’envoyer ou non leur enfant à l’école.



Sur cette base des réponses des parents, la reprise pourrait concerner environ 20.500 élèves à La Réunion. De façon très disparate, les demandes d’accueil d’élèves à l’école vont de 7% à 95% selon les écoles du territoire, pour une moyenne académique légèrement supérieure à 20%. Et selon les communes, le taux d’élèves attendus oscille entre 10% et 48%, a informé le recteur.



Parmi ceux qui envisagent d'envoyer leur enfant à l'école, près de 85% sollicitent le repas de midi à la cantine et seulement 10% demandent à ce que leur enfant soit transporté (en bus scolaire) vers leur école.



Le recteur va tenter de convaincre les deux maires qui ont opté pour le maintien de la fermeture



Retour donc les 14 et 15 mai pour le personnel scolaire et le lundi 18 mai pour les écoliers et collégiens. Le 2 juin pour les lycéens. "Un impératif social", selon le recteur qui rappelle l’objectif de "faire réussir tous les élèves", ayant à l’esprit ceux qui seraient susceptibles au décrochage scolaire. "Malgré la continuité pédagogique et le travail des équipes que je félicite, il y a une perte inévitable de compétences et les sept semaines d’école qui restent doivent consolider les apprentissages avant la fin de l’année", précise-t-il. Des fiches d’évaluation seront d’ailleurs distribuées aux élèves à leur arrivée.



Concernant la sécurité dans les établissements, un protocole sanitaire, dont les détails seront rendus public demain, sera mis en place. Il y aura une partie des cours effectués avec la présence des élèves et d’autres à distance, ainsi qu’un aménagement des salles de classes et de la circulation des élèves dans les établissements.



Des établissements et du matériel qui seront nettoyés et désinfectés. Les cantines seront adaptées avec du self-service ou des plateaux froids. Des masques seront fournis au personnel et le port du masque sera obligatoire pour les collégiens et lycéens. Pour les plus petits, il est conseillé. Le gel hydroalcoolique sera également fourni. Quant au transport scolaire, l’effectif sera limité à 20 personnes par trajet.



Concernant les parents ne souhaitant pas déposer leurs enfants – qui sont nombreux – le recteur se laisse le temps de rassurer et les convaincre quant à l’importance de cette reprise.



En effet, deux villes, Saint-Joseph et Bras-Panon ont exprimé leur refus d’ouvrir les écoles le 18 mai. "Nous allons discuter et il reste encore un peu de temps devant nous", affirme Vêlayoudom Marimoutou, confiant.