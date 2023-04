"Est-ce que réellement la France veut que les enfants mahorais réussissent ?", s’interroge Haidar Attoumani (FCPE)

Les moyens sont-ils donnés pour que les enfants mahorais réussissent ? C’est en substance la question que pose le président de la FCPE, Haidar Attoumani, interrogé par Mayotte la 1ère.



Au lendemain de la scène de violence qui s'est produite où lycée du nord, où une trentaine d'individus ont pénétré cagoulés et armés, Haidar Attoumani affirme que les parents d'élèves étaient au courant et en avaient fait part aux responsables. Mais selon lui, "les autorités ont sous-estimé cette menace".



Construits il y a 20 ans, les établissements ne répondent plus aux normes de sécurité nécessaires aujourd’hui, déplore-t-il en outre dans des propos relayés par le média.



Il regrette également que "les engagements pris l’année dernière après la mort du lycéen Miki [n’aient] pas été suivis d’effets". Pour le président de la FCPE, la massification des établissements prévus pour 900 élèves qui en accueillent plus de 2000, a été banalisé. "On rejette le redoublement, on pousse des élèves vers la terminale alors qu’ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter… Est-ce que réellement la France veut que les enfants mahorais réussissent ?", questionne-t-il.