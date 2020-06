Est-ce que ce monde (politique) est sérieux ?

C’est effectivement une vraie corrida ou plus exactement les jeux du cirque, dans tous les sens du terme, auxquels il nous est tristement imposé d’assister !



Que ce soient des trahisons dans le style « mises à mort » sur fond de « je t’aime, moi non plus », des situations « clownesques » avec des retrouvailles après de longues années de divorces, ou encore des alliances « contre nature » auxquelles certaines girouettes nous ont déjà habitué.



Demandez le programme, il y en a pour tous les goûts, ou plus exactement pour tous les dégoûts !



On aurait pu penser que nos actuels ou futurs élus locaux auraient retenu la leçon du désintéressement des Français pour la politique en général et les grands rendez-vous électoraux en particulier… que nenni !



Il est vrai qu’à élire ou réélire des personnes au passé politique sulfureux, on peut penser qu’une partie de la population a la mémoire courte.



Et au jeu du bonimenteur, il y aurait de quoi leur créer un jeu de société, en n’oubliant pas avant tout, bien entendu, la case « prison » pour certains.



Ce jeu devra bien entendu faire appel à des connaissances en gestion de collectivités, afin que les vainqueurs, selon ces critères, ne soient plus des incompétents notoires pour la plupart.



Où sont ces valeurs fondamentales à mes yeux que sont l’honnêteté, la loyauté, la confiance, la justice, l’équité, le respect et la probité qui devraient sédimenter les valeurs démocratiques de notre République ?



Pff, quelle utopie !



Une question me taraude : est-ce de la bêtise humaine et/ou un sentiment d’impunité qui conduirait certain(e)s élu(e)s à être prêts à tout pour une once, ou beaucoup plus en fait, de pouvoir ?



Ah le rapport argent/pouvoir, pouvoir/argent !



On va donc encore voir se pointer des adeptes des petits arrangements entre « amis », du népotisme, les rois et reines des intérêts personnels, certains élus purement alimentaires, mais qui ne font pas trop de vagues, et ne représentent qu’une addition de séants tout juste bons à être comptabilisés pour assurer le quorum lors de conseils municipaux ou autres.



Dans ces stratégies et tactiques de bas étages, il ne faut pas négliger les « Iznogoud ».



Et à observer la composition des listes du 2nd tour, autant se mettre au balcon et attendre sous peu l’implosion de ces listes zanbrokal !



« Tu viens chez moi et je saurai te renvoyer l’ascenseur » (pour l’échafaud ?).



Ah, il faudra prendre en compte également « les peaux de bananes » parsemées çà et là dans une même équipe. C’est toujours très tendance !



Fort heureusement, entres ces élus assoiffés de pouvoir et les alimentaires, il y a quand même une poignée d’élus motivés par le désir de défendre au mieux les intérêts des collectivités et de servir la population.



Et que penser de ces débats stériles où les « coucou nous revoilou » se raccrochent à leurs « ce que j’ai réalisé lorsque j’étais en place », pour mieux ne pas avoir à développer leurs programmes miracle emprunts de clientélisme ou se résumant à une peau de chagrin ?

Que penser également de ceux déjà en place, ou qui vont hériter de ce pseudo pouvoir, et qui nous délivrent un programme « gloubi-boulga », ratissant large et promettant de raser gratis.



Mieux et très tendance, ô miracle car phénomène de « c’est à la mode », le peuple déciderait !

Ben voyons !



Au passage, pauvres comités de quartiers peu considérés, ni écoutés et n’existant en pointillés que pendant les campagnes !



Serions-nous nombreux à voir les choses de cette façon, et que pourrions-nous faire pour arrêter cette corrida ?