A la Une . “Est-ce que Tereos veut la mort de la filière canne ?”

Les planteurs sont excédés par les propositions de l’industriel dans le cadre de la convention canne. Les syndicats affirment être traités avec “mépris” par Tereos. Les manifestants restent mobilisés et doivent rencontrer les ministres ce vendredi. Par SF - RL - BS - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 07:36

Deux réunions de négociations ont été organisées jeudi pour tenter de trouver un accord entre planteurs et industriels avant l’arrivée du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer, Gérald Darmanin, et Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer.



Mais les six heures d’échanges entre les acteurs de la filière canne n’ont pas permis d’aboutir à un accord. Les syndicats expliquent qu’Albioma et les rhumiers sont prêts à faire avancer les choses, mais que Tereos ne souhaite pas soutenir la filière.









“C’est honteux”



Pierre-Emmanuel Thonon est co-président du Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS). Il s’insurge car Tereos ne veut pas s’engager malgré les garanties apportées par le Gouvernement.



“L’Etat qui subventionne les industriels, qui donne de la valeur à l’industrie sucrière, n’arrive pas à se faire entendre par Tereos. L’industriel reste sur un point bloquant qui n’a pas lieu d’être, c’est-à-dire la clause de revoyure”, précise-t-il.



Il ajoute : “L’Etat est prêt à tout mettre en place pour qu’elle soit aussi bénéfique aux planteurs qu’aux industriels en prenant en compte plusieurs garanties pour que le prix de la canne soit maintenu. Mais malheureusement, à ce jour, Tereos ne veut rien entendre et reste sur ses positions.”



Le co-président du CPCS déplore : “Je trouve ça honteux de mettre en doute la parole d’un Préfet, d’un DAAF et même demain la signature d’un ministre s’il y avait lieu d’être.”



“Tereos veut-il la mort de la filière ?”



Pierre-Emmanuel Thonon s’interroge sur les motivations de l’industriel qui selon les syndicats est le seul acteur à ne pas faire les compromis nécessaires : “Tereos veut-il la survie de la filière ou la mort de la filière ? Aujourd’hui, c’est une question qu’on se pose en tant que planteurs. C’est la question qu’on pose à Tereos. Est-ce qu’il préfère toucher l’argent sans travailler ? C’est quel objectif, ça ?”



Il rappelle que Tereos n’a pas apporté de garanties aux planteurs mais a aussi demandé à récupérer une partie des aides obtenues par ces derniers : “On n’arrive pas à avoir un partage équitable de la part de Tereos. Au niveau des planteurs, au niveau de l’Etat, au niveau des rhumiers, au niveau d’Albioma, donc de 90% des acteurs, on essaie d’arriver à des consensus plus ou moins gagnant-gagnant en fonction des dispositifs mis en place.”



“Tereos est là pour manger les subventions”



"Mais le problème est toujours l’industriel sucrier qui est là pour manger les subventions et qui n’arrive pas à mettre un euro sur la table. Et il faut savoir que sur la dernière convention canne, ce sont plus de 20 millions d’euros de reliquats qui ne sont pas épuisés aujourd’hui”, indique le co-président du CPCS.



Il explique que l’Etat a même essayé d’accommoder l’industriel au niveau de la clause de revoyure : “Le préfet a accepté de ne pas mettre de délai à la clause de revoyure, à mettre en place un groupe de travail avec les différents ministères pour qu’ils travaillent sur des indices d’inflation pour que cette clause de revoyure soit mise en place dès que nécessaire. On ne sait pas pourquoi, ça bloque encore !”



Pierre-Emmanuel Thonon semble perplexe : “Ils ont compris que le filet de sécurité est une ligne rouge pour l’Etat. Qu’est-ce qu’ils veulent de plus que la clause de revoyure, on se le demande !”



“Que Tereos arrête de faire l’enfant gâté !”



Le co-président du CPCS souhaite que la réunion prévue aujourd’hui en présence des ministres permette de trouver une solution : “C’est sur les fonds des planteurs qu’on arrive à financer tous les dispositifs. On espère que demain, le ministre va pouvoir faire entendre raison, peut-être le faire plier par des décisions unilatérales de l’Etat et dire qu’on arrête de jouer aux cons ! On a 2.500 planteurs qui n’ont aucun revenu, on a 18.000 emplois qui dépendent de cette filière, mettre tout ça à mal à cause d’un industriel trop gourmand, c’est très bas de leur part.”



Il lance un message à l’industriel : “Il faut que Tereos arrête de faire l’enfant gâté et assume ses responsabilités !“



Mais les syndicats ne semblent pas avoir beaucoup d’espoir après des heures de négociations sans avancées majeures du côté du géant du sucre : “À part si Tereos voit la vierge dans la nuit, il n’y aura rien.”