Essonne : Un homme poignarde sa mère L'homme, en rupture de traitement psychologique, a mortellement blessé sa mère devant ses soeurs et la police.





Le drame s’est déroulé samedi à Epinay-sous-Sénart (Essonne). Un homme âgé de 29 ans est soupçonné d’avoir tué sa mère à l’arme blanche. Les faits se sont déroulés au domicile familial en présence des soeurs cadettes du suspect.



L’homme s’était montré très agité et incohérent toute la matinée, poussant la famille à appeler la police pour des « violences sur ascendant ». C’est une fois les forces de l’ordre arrivées sur place que l’individu a donné plusieurs coups de couteau au niveau du thorax. Un policier a d’ailleurs été blessé durant l’interpellation et a dû être transféré à l’hôpital.



Le motif est toujours inconnu. Le suspect a été hospitalisé d’office comme ses soeurs en état de choc. Nicolas Payet Lu 1054 fois







