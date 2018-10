Essonne : 2 policiers escaladent la façade d’un immeuble pour sauver un enfant

A l'image d'un Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papiers qui avait escaladé un immeuble parisien en mai dernier pour sauver un enfant suspendu dans le vide , Anthony et Alexandre, deux policiers du commissariat de Savigny-sur-Orge (Essonne), ont porté secours samedi matin à un jeune enfant qui menaçait de basculer dans le vide depuis un balcon.



Ce sont des passants, alertés par la présence de vaisselle brisée en contrebas d’un immeuble, qui ont alerté la police. En levant les yeux, ils ont vu un enfant de 3 ou 4 ans jeter des assiettes par la fenêtre du deuxième étage. Puis le garçonnet a placé une chaise devant la fenêtre et a grimpé dessus.



Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont vu l’enfant sur la chaise, le corps à moitié dans le vide.



Une voisine leur a permis d’accéder au balcon du premier étage.



De là, l'un des policiers, sécurisé par son collègue, a escaladé la façade jusqu'à l'étage supérieur pour récupérer l'enfant. Il témoigne dans Le Parisien : "Lorsque je suis arrivé, le petit me regardait avec de grands yeux. Je lui ai dit "Ça va, bonhomme ?", et l’ai pris dans mes bras, avant d’aller trouver son papa était très surpris de me voir".



Employé de nuit, le père du garçonnet qui dormait profondément n’avait rien entendu des bruits de vaisselle cassée et des appels de ses voisins.