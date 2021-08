Essence du complotisme

Il est une indubitable notion de l’évidence que le Complotisme se définit comme étant le refuge de sujets dont la paresse intellectuelle se veut entière et durable.



En effet, l’Humain disposant d’habitudes routinières, celles-ci l’amènent à penser chaque chose se produisant telle une nouveauté, unique, extraordinaire et révélatrice.



Certes cela peut parfois l’être, car se produisant de notre vivant, lequel tout particulièrement important, l’Humain se clamant aujourd’hui Divin.



Toutefois, les faits soulevés ne peuvent figurer comme vérité générale, l’Histoire n’ayant de cesse que de narrer une éternelle répétition d’actions humaines.



Des actuelles sottises et ignominies vécues, l’on constate divers précédents au sein de l’Histoire du Monde, lesquelles permettent à une meilleure compréhension généalogique de la pensée Complotiste.



Aux siècles derniers, nombreux furent les exemples illustrant maintes situations au sein desquelles de multiples personnes développèrent des théories, accusant par cela un groupe d’être secrètement responsable des malheurs Sociétaires.



L’exemple le plus représentatif de ces dires sera sans l’ombre d’un doute « Le Protocoles des Sages de Sion », d’abord rédigé en 1864 dans l’unique but de faire accuser Napoléon III de tyrannie, sur la base d’un argumentaire décrivant une avidité de pouvoir impérial ; puis présenté aux masses populaires en 1903, par la police secrète russe comme étant un texte écrit et signé par les principaux dirigeants juifs et francs-maçons du monde, lesquels expliqueraient au travers de celui-ci, comment ils s’en iraient finalement prendre le plein contrôle de notre Planète.



D’autres récits peuvent être source d’exemples, tels les blasphèmes et conspirations des Templiers, inventés de toutes pièces par Philippe le Bel ainsi que la Papauté d’antan, tous deux souhaitant en 1314 détruire cet Ordre autrefois puissant et ambitieux.



Ma foi, toutes et tous comprendront par cela que les exemples ne manquent aucunement quant au Complotisme et à son évolution.



L’Esprit demeurant en synergie avec l’Âme, les complotistes au fil des siècles, n’ont eu de réflexion que de terrer leur énergie vitale au sein de fantasmes utopiques.



En effet, le Complotisme renvoie à une tendance de l’Esprit humain : Régir l’ensemble des phénomènes et évènements à une seule et même causalité.



Au sein de l’Histoire Occidentale, c’est Aristote qui, cherchant les mystères de la création des cieux et de l’Univers, trouva réponse au sein du principe qu’il intitula « Le Premier Moteur ».



D’autres poursuivirent les recherches quant aux causes cachées de l’Univers, faisant fi des notions spirituelles que sont le bien et le mal.



On peut notamment citer la théorie atomiste de DÉMOCRITE, la théorie de l’Ether de LORENTZ, ainsi que les travaux d’Albert EINSTEIN.



Depuis la Nuit des Temps, l’Homme s’est efforcé de chercher une cause unique, juste et bienveillante animant le rouage de l’Univers.



De par les Récits Monothéistes (La Bible, La Thora, le Coran), l’on constate aujourd’hui une scission sociétaire érigeant 2 cultures :

- Le Doute Raisonnable - Le Complotisme



De nombreux sujets ont surpassé le clivage relatif à l’Univers, et ont questionné quant à la cause obscurcie du mal.



Certains rendirent réponse par les mille divinités arguant les civilisations et dogmes ; d’autres renvoyèrent la pleine responsabilité à un Diable ; d’autres dans des complots dirigés par l’Homme, ceci par avidité / cupidité, ou culte du mal, alors définit comme véritable entité / énergie.



Les péjoratives théories conspirationnistes d’aujourd’hui s’inscrivent ainsi au sein de cette même logique.

Que sont elles véritablement ? Une succession d’amalgames, lesquels imprégnés d’évidences, mensonges et absurdités.



Pourquoi pareil écho ? Ces sombres fumisteries n’ont d’importance que par les réseaux sociaux, lesquelles permettant à un audimat jamais atteint.



Quel est donc l’essence de ce complotisme ? Propager le mal.



Le mal des mots, de l’information, afin que sombre nos sociétés trop souvent synonymes de « naufrage de la Pensée ».



Comprendre le complotisme nécessite de comprendre l’Humain.



Une très large majorité de sujets ne peuvent aujourd’hui admettre que le monde est absurde, et inexplicable.



Certains désignent un ennemi afin de haïr une causalité, pendant que d’autres adorent les divinités en lesquelles ils ont foi.



Éternels insatisfaits, certains ont alors besoin des deux, mêlant Religion et Société, clamant par cela une meilleure compréhension, laquelle rationnelle.



Pour ma part, je pense tout bonnement que la Raison doit être alliée de la Foi, et la Science de la Révélation.



Nous devons comprendre que le Complotisme est une nausée.



La mécanique du Complotisme vise à raccourcir ainsi que travestir les faits, l’Histoire, ainsi que le déroulé.



En désignant de multiples boucs émissaires, le Complotisme démontre son incapacité à assumer les actions de chacune et chacun, ainsi que sa vision on ne peut plus limitée d’un monde dont il exècre la réalité.



Truquée, Mensongère, Affadie, l’obscurantiste idéologie qu’est celle du Complotisme n’est dès lors plus qu’une version dévoyée de la quête Humaniste: La quête humaine de l’unité de l’Univers.