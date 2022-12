Revenir à la Rubrique CIREST Essai transformé pour le premier Forum de la commande publique de la Cirest Pour son premier Forum de la commande publique, la Cirest a accueilli plus de 90 chefs d’entreprises.

Ce vendredi, pour son premier forum de la Commande Publique du territoire Est, la CIREST avec ses partenaires, a reçu dans ses locaux de nombreuses entreprises réunionnaises. Comme l’a souligné le Président, Patrice Selly « la Cirest est redevenue une intercommunalité de projet, avec des outils adaptés à nos ambitions : un futur SCOT de nouvel génération… un contrat de relance et de transition énergétique signé avec l’Etat en 2022 mais aussi un plan pluriannuel d’investissement de plus de 100 millions d’euros pour les 5 prochaines années. »

Dans le détail, étaient présents la SHLMR (groupe action logement), les six communes membres de la Cirest (Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Salazie, Saint-André, Saint-Benoît et Sainte-Rose), la SEMAC, la SIDR, Aéroport de La Réunion et bien entendu, la CIREST. Également présentes, la chambre de métiers et la CCIR ont présenté leurs offres d’accompagnement et d’accès à la commande publique pour les TPE. Notre intercommunalité a aussi profité de ce moment pour présenter la plateforme unique mise en place par l’Etat destinée à permettre aux entreprises d’anticiper les intentions d’achats des acteurs publics. En mobilisant ses communes, la Cirest a fait émerger plus de 120 intentions d’achats qui sont actuellement référencées sur la plateforme. Des projets qui verront le jour en 2023.

Avec plus 1,2 milliard d’euros de volumes d’affaires à La Réunion, l’achat public est un vecteur de développement important pour nos entreprises et notre territoire. A la Cirest, nous programmons chaque année un peu plus 80 millions d’euros d’achats tant en fonctionnement qu’en investissement. Permettre au secteur privé de mieux se saisir des opportunités offertes par la commande publique est essentiel.





Dans la même rubrique : < > Ateliers de réparation : Le planning du mois Collecte de proximité des DEEE