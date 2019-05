zautos974.com

Essai sur les routes de la Réunion de la Ford Focus Active : Un choix plus que judicieux !

Basée sur la plate-forme du modèle d’origine, la version Active de la Focus adopte un look nettement plus baroudeur grâce à des attributs empruntés aux SUV qui lui apportent plus de polyvalence et une identité plus forte. Les crossover, comme les SUV étant devenus populaires grâce à une position de conduite et une garde au sol surélevées…





Pour lire la suite et réserver un essai cliquer ici… Lors de notre essai, beaucoup ont confondu cette Focus Active avec le Mercedes GLA, la version « cross-overisée » de la classe A. Par rapport à une Focus «normale», la version Active est plus haute de 3 cm avec des arches de roues, plaques de seuils de portes, barres de toit et boucliers spécifiques…

Jean Pierre Vidot