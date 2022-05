Esprit Beach Océan indien, c’est ce weekend à Cap Homard !

Roxanne Pausé-Damour, vice-présidente du TCO, fait le point sur la participation de la Communauté d’Agglomération à cet évènement.



« C’est dans le cadre de notre compétence en coopération régionale que nous intervenons sur cette manifestation. Plus de 250 personnes (jeunes et adultes) ont participé à la manifestation sur l’île Sainte-Marie et plus de 300 sont attendues pendant ces 3 jours. A travers cet évènement, ce qu’il faut souligner, c’est la relance du partenariat entre le TCO et la commune urbaine de Sainte-Marie ; l’importance de l’action des collectivités locales, de l’Etat, des associations et des entreprises dans le développement de la coopération de proximité. Et le sport est un fabuleux vecteur de rapprochement de nos îles et de nos populations »





Esprit Beach, kézako ?







Au travers de son évènementiel « Esprit Beach Océan Indien », l’association 974 Action organise des manifestations sportives et éco-citoyennes autour de la pratique du rugby, qui répondent à plusieurs objectifs, tels que la promotion des sports et loisirs de plein air, des activités éco-touristiques ; la sensibilisation du public (les jeunes notamment) aux enjeux environnementaux et de santé ; les échanges sportifs et culturels entre les jeunes de l’océan Indien…



La manifestation de ce weekend termine en quelque sorte la 1ère étape du projet « Esprit Beach et Biodiversité » développé à l’île Sainte-Marie à Madagascar, dans le cadre de la coopération régionale et internationale.



Les équipes de jeunes des communes du TCO notamment, rencontreront des jeunes malgaches (de l’île Ste-Marie et de Tamatave), à l’occasion d’un tournoi de beach rugby.

La sélection de Madagascar (devant le stade de Mahamasina) © Action974

Formés en début d’année à l’animation « Esprit Beach et Biodiversité », les jeunes malgaches ont également pour mission de tenir un stand sur les thématiques environnementales, notamment la déforestation et les alternatives ou encore les déchets et leur valorisation, aux côtés de nos médiateurs.

Les animateurs beach rugby de l’île Sainte-Marie (Madagascar) © Action974

Au programme de ces 3 journées « Esprit Beach », des tournois de beach rugby et des animations/sensibilisations.