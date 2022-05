A la Une .. Esport Réunion : Suivez la première journée du championnat de Valorant en direct

C'est le deuxième jour de compétition de l'Esport Réunion, un championnat multi-jeux qui s'étalent sur plus de la moitié de l'année. Les joueurs devront montrer leur talent et faire preuve de résilience pour atteindre la phase finale qui leur ouvrira les portes d'expériences professionnelles au-delà de La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 08:26

L'Esport Réunion rassemble les compétiteurs sur plusieurs jeux (League of Legends, Fifa, Rocket League et Valorant). Ils s'affrontement dans une longue compétition divisée en trois phases éliminatoires et une finale. La ligue vise à professionnaliser la filière du jeu vidéo à La Réunion : les joueurs, mais aussi tout l'écosystème autour du jeu vidéo comme "casteur", organisateur de tournoi, technicien et pleins d'autres métiers.



La compétition vise à mettre en avant les talents locaux devant la console mais aussi toutes les personnes qui aident à structure la filière du sport vidéo à La Réunion. La ligue a en effet obtenu l'homologation du tournoi par Riot Games, éditeur de League of Legends (qui rassemble jusqu'à 700.000 joueurs simultanés dans le monde) et de Valorant.



Rocket League pour débuter



C'est Rocket League qui a donné le coup d'envoi de l'Esport Réunion avec les premiers matchs de la phase de poules (Open Season). Dix équipes se sont affrontées et cinq occupent pour l'instant le haut du classement, SunMoon Esport, Origin Réunion Gamers, Sunrise, Biju E-Sport et Legends E-Sport.



C'est un bon début pour ces teams mais la compétition est encore longue ! L'Open Season comprend des matchs aller-retour entre chaque équipe, comme au football ou au rugby et il reste encore 17 journées à disputer.



Pour ceux qui s'interrogent, Rocket League est un jeu vidéo très original qui allie voitures et football ! Très ludique et coloré, lorsqu'on entre dans la compétition, il faut être vif et réactif mais il faut surtout savoir bien travailler en équipe afin de mettre le ballon dans les filets adversaires.

Valorant donne le ton



Le deuxième championnat commence ce samedi. Les joueurs inscrits sur la compétition Valorant pourront montrer l'étendue de leur talent pour cette première journée de confrontations.



Valorant est un jeu vidéo de Riot Games, l'éditeur qui homologué le format de la compétition réunionnaise. Les gamers les plus performants sur cette compétition pourront se voir offrir des opportunités au-delà La Réunion.



Il faut ici aussi jouer en équipe dans un jeu de tir tactique à 5 contre 5. Les 10 équipes s'affronteront pour cette première journée sur un format "BO3" (vainqueur sur 3 confrontations successives, comme des sets au tennis). La team victorieuse sur sa confrontation du jour obtiendra un point.





