La grande Une Espions et testostérone : Les films préférés des Réunionnais sur Netflix

La plateforme de streaming est devenue depuis quelques années l’une des sources premières de divertissements pour les Réunionnais. L’algorithme du système de diffusion indique aux utilisateurs les films les plus regardés dans la région. Le classement est conservé et remis à jour chaque semaine, ce qui permet de déterminer les goûts des internautes de La Réunion en long métrage. Le suspens, comme dans un blockbuster édulcoré pour plaire à tout le monde, est à son comble. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 16 Juillet 2023 à 10:51

Les Réunionnais sont friands de contenus diffusés directement sur leur téléviseur (hors chaînes de télévision traditionnelles qui voient leur audience fondre comme neige au soleil mais garder les annonceurs qui ont grandi devant un écran cathodique). Ils regardent donc des émissions en streaming quand ils le veulent ou du sport sur les bouquets payants ou grâce à des VPNs.



Netflix, comme Amazon et Disney+ sont des offres disponibles à La Réunion. Mais seul le premier, implanté depuis plus longtemps, conserve un classement de ses meilleures audiences (classées mais non chiffrées). L’étude analytique exhaustive et non-comparative qui va suivre est donc menée uniquement sur le catalogue de la plateforme qui fait “tu-dum” et s’étend de début janvier à fin juin, les 6 premiers mois de l’année.



Afin d’être aussi équitable qu’un concours de beauté qui voit trois de ses 12 candidates être habillées sensiblement différemment de toutes les autres, la rédaction de Zinfos974 a transformé le Top classique de Netflix en un championnat à points pour une représentation plus fidèle aux habitudes de streaming des Réunionnais.



Attention à noter que le classement ne montre pas à quel point un film a pu être dominateur mais plutôt sa longévité. Netflix ne dévoile pas ses audiences : Il est donc impossible de savoir si en deux semaines passées au sommet, Luther a été visionné plus ou moins de fois que The Mother qui a aussi été numéro 1 à sa sortie.

Dépendance à l’adrénaline



C’est sans aucune surprise que 6 films du Top 10 Réunionnais sont des long-métrages classés comme “action”. On y trouve des histoires aussi originales que différentes, entre une tueuse à gage, un policier qui veut se venger, un agent infiltré ou un mercenaire. Beaucoup de coups de poing, de coups de feu. En gros, de la violence semble-t-il à bon escient ? John Wick doit faire les beaux jours d’Amazon, alors.



On notera la présence d’un seul et unique dessin animé, “Tous en Scène 2”. Ce qu’on peut aussi retenir, c’est l’appétence des Réunionnais pour la comédie, spécifiquement autour des questions familiales avec “You People” et “We Have A Ghost”.

Des étoiles plein les yeux



Parmi la recette pour réussir un film qui figurera dans le Top 10 dans long-métrages regardés à La Réunion sur Netflix, le casting est très important.



Qu’il s’agisse de l’ancienne chanteuse internationale Jennifer Lopez, de l’éphèbe ébène Idriss Elba, de l’électrifiant ancien catcheur Dwayne “The Rock” Johnson (présent à deux reprises dans le Top 10), ou du foudroyant Chris Hemsworth.

Le Top 10 des films sur Netflix



C’est donc “The Mother” avec Jennifer Lopez qui a le plus passionné les Réunionnais avec trois semaines complètes dans le Top 3. Le film venu conclure la série éponyme “Luther” arrive à la deuxième place avec “AKA” qui complète le podium.



Le dessin animé “Tous en Scène 2” et la comédie familiale sur une union entre des personnes de couleur et de confessions différentes “You People” ont su convaincre le public réunionnais et atteindre le Top 5.



Vient ensuite la spéciale Dwayne Johnson avec Jumanji et Hobbs & Shaw en plein bras de fer. De nouveau de la comédie avec Apprentis Parents et We Have a Ghost. Et enfin, le blockbuster tant attendu, sorti tout juste à temps, Tyler Rake 2.



Restez connectés, la rédaction de Zinfos974 vous prépare le classement des séries sur Netflix et on a quelques questions à vous poser sur certains choix…

Les films les plus regardés sur Netflix à La Réunion en 2022 Les séries les plus regardées sur Netflix à La Réunion en 2022



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur