Courrier des lecteurs Espérer le meilleur et se préparer au pire

Par Thierry - Publié le Lundi 28 Mars 2022 à 09:45

L’Ukraine produit 110 millions de tonnes de céréales et oléagineux et exporte 80 millions. L’Ukraine est aussi le cinquième producteur et quatrième exportateur mondial de maïs. L’Europe importe 45 % de maïs de ce pays en guerre. Elle représente aussi 18 % des exportations d’orge ( utile pour le whisky et la bière) , et 19 % de colza. C’est le premier producteur et exportateur mondial de tournesol. Elle produit 30 % de la récolte mondiale et exporte 50 % des stocks, ce qui veut dire que la moitié du commerce mondial de tournesol dépend de l’Ukraine. (sert à faire l’huile, mais aussi à l’alimentation animale etc...).



Voilà pourquoi il faut prendre très très au sérieux ce conflit et souhaiter qu’il ne dure car nous allons ressentir terriblement les effets dans quelques mois, dans chacun de nos foyers. La volonté de Poutine c’est aussi de contrôler toute la façade maritime, essentielle pour l’exportation de ces matières premières. (80 % des flux agricoles et alimentaires passent par la mer).



Au delà de la situation géopolitique et de la volonté de Poutine de reconquérir militairement des territoires perdus de la grande Russie, ce dernier aspire effectivement à peser sur ce domaine agricole à portée mondiale . La Russie pesait déjà sur L’Europe dans le domaine de l’énergie avec le paiement de 800 millions d’euros par jour pour son gaz. Si la Russie venait à contrôler le domaine agricole dans ce secteur « stratégique économique alimentaire » que sont les céréales et les oléagineux, vous comprenez mieux l’intérêt de cette guerre à plusieurs facettes pour ce dictateur pas si fou ! Poutine veut contrôler le monde avec son allier Chinois et fera tout pour y arriver.



On n’en parle pas beaucoup mais les dirigeants chinois étaient probablement au courant de la stratégie de Poutine et avaient à mon humble avis donné leur bénédiction. Cette guerre est aussi quelque chose de « positive » économiquement pour l’Empire du milieu qui risque avec la Russie de devenir les deux Maîtres du monde dans plusieurs domaines qui conditionnent nos vies de tous les jours. Il va falloir se rappeler rapidement de l’histoire de ces deux pays pour prendre les bonnes décisions,

plutôt les moins mauvaises ! Il faudra faire bloc certes mais pas seulement...



L’avenir nous le dira, mais Poutine va provoquer l’OTAN car c’est une stratégie qu’il a écrite. Le fera -t-il ? Le problème c’est son armée qu’il a surestimé et une mauvaise évaluation de la résistance et le patriotisme du peule Ukrainien. La diplomatie malheureusement ne servira à rien car Poutine mettra à exécution son plan guerrier et meurtrier. L’OTAN détient quelques clés mais n’a pas encore décidé laquelle ouvrira la porte de la liberté du peuple souverain ukrainien. Le population ukrainienne et le pouvoir ce pays démocratique attendent mais jusqu’à quand ? Il faudra combien de morts, de blessés et de destructions pour agir ? Cette question n’est pas facile

je vous le concède !



Nous sommes aujourd’hui au carrefour de l’histoire de notre monde et personne aujourd’hui ne peut prévoir l'avenir tellement il est incertain. L’OTAN devra faire preuve de beaucoup de lucidité et surtout d’humanité. « Espérer le meilleur et se préparer au pire -Fernando Pessoa » C’est peut-être dans ’l’ordre des choses ! Mais à qui la faute ? Nous serons confrontés demain à d’autres conflits et il faut s’y préparer tout en gardant cette espérance qui nous anime.