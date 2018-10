La grande Une Espagne : Le couple de jeunes Réunionnais avait annoncé son projet funeste





"Soyez heureux pour nous , soyez heureux pour vous, nous sommes bien la ou nous sommes, on se reverra peut être un jour", avaient-ils écrit sur leur page Facebook la veille de leur passage à l'acte. Hani Abdoul et John Taraba, deux jeunes Réunionnais, ont été retrouvés morts dans leur chambre d'hôtel à Séville en Espagne dimanche.Selon les informations du journal El Mundo , un magazine et une machette ont été retrouvés dans la pièce où ils se sont suicidés, laissant penser à une sorte de rituel. Les deux jeunes âgés de 20 et 25 ans auraient essayé de faire un "voyage dans l'au-delà pour retourner dans une vie meilleure".Tout indique qu'ils se sont enfermés à l'intérieur de la chambre en s'y calfeutrant avant d'allumer un feu.John Taraba et Hani Abdoul avaient créé une page commune sur Facebook. Une page sur laquelle ils racontaient, presque étape par étape, leurs derniers jours. Depuis leur départ de la Réunion le 6 octobre jusqu'au message final, le 13 octobre. N.P Lu 26823 fois