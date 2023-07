International Espagne : La ministre du Travail propose de donner 20.000 euros à tous les jeunes

L'idée de la ministre du travail Yolanda Díaz est de financer les études, une formation ou créer une entreprise. La mesure serait financée en taxant les grosses fortunes.





Selon le média, l'argent servirait “d'héritage universel” et garantirait ainsi “l'égalité des chances”. Un soutien administratif serait délivré en même temps que le chèque.



Pour financer cette proposition de 10 milliards, la candidate propose de taxer les revenus de plus de trois millions d'euros pas an.

Yolanda Díaz a expliqué qu'elle même venant d'un milieu ouvrier avait dû s'adapter pour choisir son plan de carrière, délaissant son projet de devenir inspectrice du travail.



